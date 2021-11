Nach Veröffenlichung ihres neuen Albums: Adele stellt Chartrekord auf

London. Es scheint fast so, als wäre Adele nie weg gewesen: Nach sechs Jahren weitgehender Abstinenz und des Wartens auf neue Musik veröffentlichte die britische Sängerin kürzlich ihr neues Album „30“ und knüpfte damit nahtlos an alte Erfolge an.

Mehr noch: Weil die 33-Jährige mit ihrer neuen Platte direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts einstieg, sicherte sie sich einen neuen Rekord. Noch nie zuvor gelang es einer Sängerin in den deutschen Charts, sich dreimal mit unterschiedlichen Album-Single-Kombinationen an der Spitze der Rangliste zu platzieren. Im Singleranking grüßt aktuell Adeles Song „Easy On Me“ von der Spitze.

„Ein Abend mit Adele“ in der ARD

Zuvor war es der Hitschreiberin 2011 gelungen, als sich das Album „21“ und der Song „Rolling In The Deep“ ganz oben in den Charts platzierten. Selbiges wiederholte sie mit der Nachfolge­platte „25“ und der Pophymne „Hello“ 2015. Und noch eine Bestmarke stellte Adele auf: In den vergangenen viereinhalb Jahren startete kein Album eines internationalen Soloacts derart in den deutschen Charts durch.

Von den gesanglichen Qualitäten der Ausnahme­künstlerin können sich TV-Zuschauer am Samstag, 4. Dezember, um 23.40 Uhr, überzeugen. Das Erste strahlt dann die deutsche TV-Premiere von „Ein Abend mit Adele“ aus. Bereits jetzt ist der Konzert­mitschnitt in der ARD-Mediathek verfügbar. Vor dem Griffith Park Observatory singt die 33-Jährige neue Lieder aus „30“ sowie ihre größten Hits für Freundinnen und Freunde sowie enge Weggefährtinnen und Weggefährten. Am 18. Dezember wird das Konzert im MDR-Fernsehen ab 21.15 Uhr erneut ausgestrahlt.

RND/Teleschau