Drake lässt Grammy-Nominierung zurückziehen

Grammys ohne Drake: Der Rapper will im kommenden Jahr nicht für den Musik Award ausgezeichnet werden. Der R&B-Star hatte darum gebeten die zwei Nominierung in seinem Namen zu löschen. Drake hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Machern der Grammys angelegt.

Los Angeles. Der kanadische R&B-Star Drake zeigt den Grammys die kalte Schulter. Sein Management habe die zuständige Recording Academy gebeten, seine zwei Nominierungen zurückzuziehen, teilten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur AP mit. Drakes Bitte sei daraufhin entsprochen worden. Am Montag war der Hinweis auf seine Nominierungen auf der Website der Grammys schon gelöscht.

Drake war zweifach für Grammy nominiert

Der viermalige Grammy-Gewinner war ursprünglich für „Certified Lover Boy“ in der Sparte bestes Rapalbum sowie „Way 2 Sexy“ – eine Kollaboration mit den Rappern Future und Young Thug – in der Sparte beste Rapdarbietung nominiert.

Drake hat sich in den vergangenen Jahren oft mit den Machern der Grammys angelegt. Dem 35-Jährigen geht es gegen den Strich, nie in Kategorien abseits des Sprechgesangs nominiert zu werden. In seiner Dankesrede für seinen Grammy für den Hit „God‘s Plan“ in der Sparte bester Rapsong 2019 stellte Drake auch gleich die Bedeutung der Grammy Awards infrage. Die nächste Verleihung der Musikpreise soll am 31. Januar stattfinden.

RND/dpa