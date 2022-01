Hardy Krüger jr. trauert um seinen Vater: „Was bleibt ist Liebe“

Der Schauspieler Hardy Krüger jr. (53) verabschiedet sich mit bewegenden Worten von seinem im Alter von 93 Jahren verstorbenen Vater.

„Wieder so ein Moment! Du hältst den Atem an, die Welt bleibt stehen und dir wird wieder einmal bewusst - das alles einmal geht irgendwann. Was bleibt ist Liebe, Respekt und mein tiefster Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird. Da drüben auf der anderen Seite. Hier ist nun der letzte Vorhang gefallen auf der Bühne der Welt und die Welt verneigt sich vor dir, Vater!“, schreibt Krüger jr. zu einem Foto, das ihn als Kind mit seinem Vater zeigt.

Weiter heißt es: „Mir fehlen die Worte, wie so oft, wenn ich versuche, etwas zu beschreiben, das viel zu oft unausgesprochen blieb. Das Leben hat mich reich beschenkt, an wertvollen Momenten, schönen Plätzen und bewegenden Begegnungen, doch was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat - bist DU!“ Krüger jr. endet den Post mit den Worten: „Nun zieht die ‚Krüger Karawane‘ weiter… ohne dich, bis wir uns eines Tages wiedersehen. Farewell my loved father…“

Hardy Krüger war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien gestorben. In rund 75 Filmen spielte der gebürtige Berliner, der lange in Kalifornien und Hamburg lebte, die Hauptrolle. Nach dem Krieg war er einer der wenigen deutschen Schauspieler, denen eine internationale Karriere gelang.

Krüger schaffte den Durchbruch außerhalb Deutschlands in dem britischen Kriegsfilm „Einer kam durch“. An der Seite von John Wayne war er in „Hatari!“ zu sehen, gemeinsam mit James Stewart und Peter Finch in „Der Flug des Phoenix“.

RND/seb/dpa