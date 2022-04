Promoter über den Fall Ofarim und die Gefahren von Instagram für Künstlerinnen und Künstler

Leipzig. Der Sänger Gil Ofarim ist seit Monaten in den Medien: Nicht wegen seiner Musik, sondern wegen eines Instagram-Posts, in dem er einen angeblichen Fall von Diskriminierung im Leipziger Westin Hotel öffentlich machte. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anlage wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung gegen den Sänger erhoben - ob es zum Prozess kommt, wird das Landgericht Leipzig entscheiden. Ofarim selbst und sein Management hüllen sich derzeit in Schweigen, zuvor war Ofarim durchgehend bei seiner Version geblieben, dass ihn ein Mitarbeiter des Hotels aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen.

Aber ist es überhaupt eine gute Idee, die eigene Reichweite für Themen abseits der eigenen Musik zu nutzen? Der Leipziger Christian Kühr betreut als Promoter verschiedene Künstlerinnen und Künstler. In seiner Agentur Powerline Agency sind unter anderem Schriftstellerin Stefanie Sargnagel (58.000 Follower auf Instagram) oder die Band King Gizzard & The Lizard Wizard (362.000 Follower) unter Vertrag.

Christian Kühr, wie viele Instagram-Posts Ihrer Künstlerinnen und Künstler mussten Sie heute schon Probe lesen?

Gar keinen, die machen ihr Social Media ganz alleine. Vielleicht sind Bands auch einfacher zu handhaben als Leute, die solo unterwegs sind. Aber ich musste noch nie wegen eines Posts eingreifen, den ich für problematisch oder gefährlich hielt.

Lesen Sie trotzdem alles, was Ihre Schützlinge posten?

Ja. Aber nicht, weil ich Angst hätte, da könnte irgendwas Doofes drinstehen. Sondern eher, um zu sehen, was Reichweite bringt und was nicht. Wenn sich eine Band beim Biertrinken vor dem Konzert filmt, finde ich das ein bisschen uninteressant, aber nicht schlimm. Der Fall Gil Ofarim ist da sicherlich eine krasse Ausnahme. Prinzipiell finde ich es aber gut, wenn jemand, der wirklich Diskriminierung erfahren hat, mithilfe seiner Reichweite darauf aufmerksam macht.

Ob das in Ofarims Fall so war, soll jetzt ein Gericht entscheiden. Aber Sie hätten Gil Ofarim im Prinzip nicht davon abgeraten, so eine Geschichte öffentlich zu machen?

Wenn so etwas wirklich passiert, würde ich einem Musiker davon nicht abraten. Aber wahrscheinlich hätte er oder seine Agentin auch nicht damit gerechnet, dass das alles so eine große Wirkung entfaltet. Die allermeisten Posts laufen ja eher unter dem Radar.

Manche, vor allem Konservative, warnen heute vor der sogenannten Cancel Culture, also: Dass öffentliche Personen für kleinste Fehltritte mundtot gemacht würden.

Das sehe ich nicht so. Sicherlich ist es so, dass heutzutage genauer hingeschaut wird: Äußert sich jemand abschätzig? Diskriminiert jemand mithilfe seiner Reichweite? Wer sich entscheidet, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, sollte sich an seinen Worten messen lassen. Dass man im Internet auch mal ermahnt wird, ist für mich noch keine Cancel Culture.

Angeblich berät RTL aktuell darüber, Gil Ofarim aus dem Programm zu nehmen. Haben Sie sich jemals von einem Künstler getrennt, weil er sich öffentlich inakzeptabel geäußert hat?

Ich habe mich schon von Bands getrennt, die sich unreflektiert äußern. Aber es ist auf keinen Fall so, dass man als Agent andauernd versucht, seine Künstlerinnen und Künstler um jeden Preis zu verteidigen. Wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr.

Auch nicht, wenn die Musik ordentlich Geld einbringt?

Ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise der Fall Xavier Naidoo bitter für alle Beteiligten war. Naidoo hat öffentlich absolut krude Verschwörungstheorien verbreitet. Damit fielen sicher eine Menge Aufträge und Geld weg. Aber jemanden, der sich so äußern möchte, kann auch kein Agent der Welt vor seinem Absturz bewahren. Das ist nicht unser Job.

Dieser Text erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Josa Mania-Schlegel/RND