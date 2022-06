Rock am Ring 2022 live – So sehen Sie das Festival im Livestream

Auch ohne Ticket für einen oder mehrere Tage auf dem Nürburgring müssen Festivalfans nicht auf Rock am Ring verzichten. Dafür sorgen zahlreiche Streamingmöglichkeiten und TV-Angebote, die das heimische Wohnzimmer in einen Konzertsaal verwandeln.

Rock am Ring im Livestream: RTL+ überträgt Programm kostenfrei

Das Programm von zwei der drei Hauptbühnen wird exklusiv von RTL+ übertragen. Bis zu 30 Tage nach Ausstrahlung werden die Konzerte hier abrufbar sein.

Rock am Ring 2022 im TV

2019 wurde Rock am Ring noch im Fernsehen übertragen, das ist für 2022 bisher nicht geplant. Zuvor hatten 3sat und Arte die Konzerte des Festivals innerhalb ihres Programms gezeigt.

Rock am Ring 2022: Livekonzerte – wer spielt wann?

Welche Band spielt an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit? Damit Sie Ihre Lieblingsband nicht verpassen, haben wir uns die Timetable vom Festival angeschaut und herausgefunden, welcher Auftritt wann voraussichtlich im Stream gezeigt wird.

Rock am Ring 2022: Livekonzerte am Freitag, 3. Juni:

13.40–14.25 Uhr: Donots (Utopia Stage) 14.15–14.50 Uhr: 102 Boyz (Mandora Stage) 14.50–15.35 Uhr: You Me At Six (Utopia Stage) 15.10–15.50 Uhr: Serious Klein (Mandora Stage) 16.10–16.55 Uhr: SSIO (Mandora Stage) 16.15–17 Uhr: Weezer (Utopia Stage) 17.20–18.10 Uhr: Masked Wolf (Mandora Stage) 17.30–18.15 Uhr: Måneskin (Utopia Stage) 18.40–19.40 Uhr: BHZ (Mandora Stage) 18.45–20 Uhr: The Offspring (Utopia Stage) 20.10–21.20 Uhr: Jan Delay & Disko No.1 (Mandora Stage) 20.40–21.55 Uhr: Broilers (Utopia Stage) 22.00–23.30 Uhr: Marteria (Mandora Stage) 22.35–00.15 Uhr: Green Day (Utopia Stage) 0.10–1.20 Uhr: Scooter (Mandora Stage)

Rock am Ring 2022: Livekonzerte am Samstag, 4. Juni:

14.00–14.40 Uhr: Kodaline (Utopia Stage) 14.50–15.35 Uhr: Ego Kill Talent (Mandora Stage) 15.05–15.45 Uhr: Gang of Youths (Mandora Stage) 16–16.45 Uhr: Baroness (Mandora Stage) 16.10–17 Uhr: Sportfreunde Stiller (Mandora Stage) 17.10–18.05 Uhr: Mastodon (Mandora Stage) 17.25–18.25 Uhr: RIN (Utopia Stage) 18.35–19.35 Uhr: Ice Nine Kills (Mandora Stage) 18.55–20.05 Uhr: Alligatoah (Utopia Stage) 20.05–21.10 Uhr: Fever 333 (Mandora Stage) 20.40–21.50 Uhr: Placebo (Utopia Stage) 21.50–23 Uhr: Deftones (Mandora Stage) 22.30–0 Uhr: Muse (Utopia Stage) 23.40–1 Uhr: Casper (Mandora Stage)

Rock am Ring 2022: Livekonzerte am Sonntag, 5. Juni

13.35–14.05 Uhr: Daughtry (Mandora Stage) 14.25–15.10 Uhr: Myles Kennedy (Mandora Stage) 14.35–15.15 Uhr: Black Veil Brides (Utopia Stage) 15.35–16.20 Uhr: Tremonti (Mandora Stage) 15.40–16.30 Uhr: Airbourne (Utopia Stage) 16.45–17.40 Uhr: Bush (Mandora Stage) 16.55–17.50 Uhr: Shinedown (Utopia Stage) 18.10–19.10 Uhr: Royal Republic (Mandora Stage) 18.20–19.30 Uhr: Bullet For My Valentine (Utopia Stage) 19.40–20.40 Uhr: A Day to Remember (Mandora Stage) 20.10–21.20 Uhr: Korn (Utopia Stage) 21.20–22.35 Uhr: Beatsteaks (Mandora Stage) 22–23.30 Uhr: Volbeat (Utopia Stage) 23.15–0.30 Uhr: Billy Talent (Mandora Stage)

