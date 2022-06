„Ich kann es nicht erwarten“: Robbie Williams kündigt Jubiläumstour an

London. Der britische Popstar Robbie Williams („Let Me Entertain You“) hat eine Tournee zum 25. Jubiläum seiner Solo-Karriere im Oktober angekündigt. Wie der 48-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen mitteilte, will er acht Konzerte in Großbritannien und Irland spielen. „Ich kann es nicht erwarten“, schreibt William.

Den Auftakt macht er in der O2-Arena in London (9. und 10.10.). Es folgen Birmingham (15.10.), Manchester (19. und 21.10.), Glasgow (24. und 25.10.) sowie Dublin (29.10.). Tickets sind demnach vom 17. Juni an erhältlich.

In Deutschland tritt Williams schon im August auf – und zwar in München (27.8.): „One Show & One Night Only“.

Williams hat kürzlich zu dem Jubiläum ein neues Album mit dem Titel „XXV“ angekündigt. Die Platte erscheint am 9. September und enthält neben neu arrangierten Versionen von „Feel“, „No Regrets“ oder „Rock DJ“ auch den brandneuen Song „Lost“. Eine Neuauflage der Ballade „Angels“ wurde kürzlich als erste Single veröffentlicht.

RND/dpa