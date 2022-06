Am 17. Juni 2022 geht es los – das diesjährige Southside-Festival steht in den Startlöchern. Vor Ort in Neuhausen ob Eck auf dem Gelände des Take-off-Gewerbeparks wird es mit Acts wie Kings of Leon, Rise Against oder Bring Me The Horizon und Kontra K wieder laut und ausgelassen.

Southside Festival im Livestream von O₂

Wie schon in den Vorjahren gibt es passende Livestreams, sodass auch daheim­gebliebene Musikfans voll auf ihre Kosten kommen. Für die Übertragung des Southside 2022 ist dieses Mal O₂ Music zuständig.

Southside im Livestream Tag eins – Freitag, 17.6.2022

Provinz – 15:30–16 Uhr Swiss & die Andern – 16–16:45 Uhr Tones And I – 16:45–17:30 Uhr Royal Blood – 17:30‑18:30 Uhr The Hives – 19:15–20:15 Uhr Bring Me The Horizon – 21:00–22:15 Uhr Rise Against – 00:30–2 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Freitag, 17.6.2022.

Southside im Livestream Tag zwei – Samstag, 18.6.2022

Hot Milk 13:30–14:15 Uhr Inhaler – 14:45–15:30 Uhr Giant Rooks – 17:00–18 Uhr LP – 18–19 Uhr Dermot Kennedy – 18:45–19:45 Uhr The Killers – 20:30–21:45 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Samstag, 18.6.2022.

Southside im Livestream Tag drei – Sonntag, 19.6.2022

Nothing but Thieves – 13:15–14 Uhr Juju – 13:45–14 Uhr Bad Religion – 14:30–15.30 Uhr Jimmy Eat World – 16:15–17:15 Uhr Idles – 17–18:15 Uhr Mando Diao – 18–19:15 Uhr K. I. Z. – 19–20:15 Uhr Von Wegen Lisbeth – 20–21:15 Uhr Twenty One Pilots – 21:05–22:20 Uhr

Hier geht es zum Southside-Livestream am Sonntag, 19.6.2022.

RND/do