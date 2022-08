Wacken 2022 live: So sehen Sie das Festival im Livestream

Das bekannteste Heavy-Metal-Festival Deutschlands steht in den Startlöchern: Ab dem 4. August wird es in einem kleinen Schleswig-Holsteinischen Dorf endlich wieder laut, denn das Wacken Open Air 2022 beginnt! Nach den Absagen 2020 und 2021 kommen Metalheads in diesem Jahr also endlich wieder voll auf ihre Kosten.

Wacken Wednesday am 3. August 2022: Heute live bei MagentaMusik

Erstmals in der Geschichte des Festivals wird es zudem ein großes Bonusprogramm am Wacken Wednesday am 3. August 2022 geben. Besucherinnen und Besucher, die ein limitiertes Zusatzticket erworben haben, kommen also bereits heute, am Mittwoch auf ihre Kosten. Das Programm kann auch im Stream von zu Hause aus verfolgt werden.

Die Telekom überträgt einen kostenfreien Livestream bei MagentaMusik und zeigt alle Highlights der Louder Stage und Bullhead City. Auch über den Pay-TV-Sender MagentaTV kann der Wacken Wednesday verfolgt werden.

Datum: 3. August 2022 Uhrzeit: 17.25 Uhr Livestream: Hier kommen Sie zum Wacken Wednesday Livestream.

Wacken im Livestream: MagentaMusik überträgt Programm kostenfrei

Das Programm des Festivals wird von der Telekom beim Pay-TV-Sender MagentaTV oder im kostenlosen Livestream bei MagentaMusik übertragen. Zum einen werden die Auftritte der Harder und Faster Stage live übertragen und zum anderen können sich Fans auch die Highlights der Louder Stage sowie des Bullhead City Circus in einem zusätzlichen Stream anschauen. Zudem überträgt die Telekom das Bonusprogramm am Wacken Wednesday.

Wacken 2022 im TV

Eine Übertragung im Free-TV wird es 2022 nicht geben. Im TV läuft das Heavy-Metal-Festival nur beim Pay-TV-Sender Magenta TV. Dafür ist ein entsprechendes Abonnement notwendig. Das günstigste Abo gibt es ab 10€ pro Monat.

Wacken 2022 Line-Up: Wer spielt wann?

Welche Band spielt an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit? Damit Sie Ihre Lieblingsband nicht verpassen, haben wir uns die Timetable vom Festival angeschaut und herausgefunden, welcher Auftritt wann voraussichtlich im Stream gezeigt wird.

Wacken 2022: Livekonzerte am Mittwoch, 3. August:

11-11.20 Uhr: Plant My Bones (W:E:T Stage)

11-11.45 Uhr: Wacken Firefighters (Wackinger Stage)

11.25-11.45 Uhr: The Overthrone (Headbangers Stage)

11.50-12.10 Uhr: Orca (W:E:T Stage)

12-12.45 Uhr: The Pinpricks (LGH Clubstage)

12.15-12.35 Uhr: Kryn (Headbangers Stage)

12.30-13.30 Uhr: Blaas of Glory (Wackinger Stage)

12.40-13 Uhr: V.I.D.A (W:E:T Stage)

13.05-13.25 Uhr: Impartial (Headbangers Stage)

13.30-13.50 Uhr: Lycanthrope (W:E:T Stage)

13.30-14.15 Uhr: Da Rocka & Da Waitler (LGH Clubstage)

13.55-14.15 Uhr: Speedemon (Headbangers Stage)

14-14.45 Uhr: Surgical Strike (Wasteland Stage)

14.20-14.40 Uhr: The Risen Dread (W:E:T Stage)

14.30-15.15 Uhr: Varang Nord (Louder Stage)

14.30-15.30 Uhr: 5th Avenue (Wackinger Stage)

14.45-15.05 Uhr: Nephylim (Headbangers Stage)

15-15.45 Uhr: Skyline (Harder Stage)

15-16 Uhr: Ozzyfied (LGH Clubstage)

15.10-15.30 Uhr: Divide (W:E:T Stage)

15.30-16.15 Uhr: Indian Nightmare (Wasteland Stage)

15.35-15.55 Uhr: Mythraeum (Headbangers Stage)

16-16.20 Uhr: Almost Human (W:E:T Stage)

16-17 Uhr: Brothers of Metal (Louder Stage)

16-17 Uhr: Cirith Ungol (Faster Stage)

16.15-17 Uhr: Mambo Kurt (Welcome to the Jungle)

16.25-16.45 Uhr: Last Addiction (Headbangers Stage)

16.30-17.30 Uhr: Mr. Irish Bastard (Wackinger Stage)

16.50-17.10 Uhr: Moral Putrefaction (W:E:T Stage)

17-17.45 Uhr: Vulture (Wasteland Stage)

17-18 Uhr: Blind Man‘s Gun (LGH Clubstage)

17.15-17.35 Uhr: Badcast (Headbangers Stage)

17.15-18.15 Uhr: Grave Digger (Harder Stage)

17.40-18 Uhr: Eye Tea (W:E:T Stage)

17.45-19 Uhr: Gloryhammer (Louder Stage)

18.05-18.25 Uhr: Midnight (Headbangers Stage)

18.30-19.15 Uhr: Suicidal Angels (Wasteland Stage)

18.30-19.30 Uhr: Ingrimm (Wackinger Stage)

18.30-19.45 Uhr: Dirkschneider (Faster Stage)

18.45-19.45 Uhr: The Iron Maldens (W:E:T Stage)

19-20 Uhr: Bal Bang (LGH Clubstage)

19-20 Uhr: Metaklapa (Metal Church)

19.15-20 Uhr: Pensen Paletti (Welcome to the Jungle)

19.45-21 Uhr: Epica (Louder Stage)

20-20.45 Uhr: Cadaver (Wasteland Stage)

20-21 Uhr: Loudness (Headbangers Stage)

20.30-21.30 Uhr: Nothgard (Wackinger Stage)

20.30-22 Uhr: Mercyful Fate (Harder Stage)

21-22 Uhr: Thundermother (Unplugged Show) (LGH Clubstage)

21.15-22.30 Uhr: Michael Monroe (W:E:T Stage)

21.30-22.15 Uhr: Onslaught (Wasteland Stage)

22-0 Uhr: Avantasia (Louder Stage)

22.15-0 Uhr: Judas Priest (Faster Stage)

22.30-23.30 Uhr: Knasterbart (Wackinger Stage)

22.45-0 Uhr: The Night Flight Orchestra (Headbangers Stage)

23-0 Uhr: Criminal (Wasteland Stage)

Wacken 2022: Line-Up am Donnerstag, 4. August:

11-11.20 Uhr: Sable Hills (W:E:T Stage)

11-11.45 Uhr: Haggefugg (Wackinger Stage)

11-12 Uhr: Torfrock (Louder Stage)

11.25-11.45 Uhr: Katara (Headbangers Stage)

11.50-12.10 Uhr: Tranatopsy (W:E:T Stage)

12-12.45 Uhr: Majak (LGH Clubstage)

12.15-12.35 Uhr: Ludicia (Headbangers Stage)

12.30-13.30 Uhr: Reliquiae (Wackinger Stage)

12.40-13 Uhr: Komodo (W:E:T Stage)

12.45-13.45 Uhr: Corvus Corax: Era Metallum (Louder Stage)

13.05-13.25 Uhr: Typhus (Headbangers Stage)

13.30-13.50 Uhr: Lamentari (W:E:T Stage)

13.30-14.15 Uhr: Welcome Dystopia (LGH Clubstage)

13.55-14.15 Uhr: Red Swamp (Headbangers Stage)

14-14.45 Uhr: Disconnected (Wasteland Stage)

14.20-14.40 Uhr: Múr (W:E:T Stage)

14.30-15.30 Uhr: Thundermother (Louder Stage)

14.30-15.30 Uhr: Metaklapa (Wackinger Stage)

14.45-15.05 Uhr: Fusion Bomb (Headbangers Stage)

15-15.45 Uhr: Skyline (Harder Stage)

15-16 Uhr: Pay Pandora (LGH Clubstage)

15.15-16 Uhr: Mister Misery (W:E:T Stage)

15.30-16.15 Uhr: Dead Label (Wasteland Stage)

16-17 Uhr: Cirith Ungol (Faster Stage)

16.15-17 Uhr: Mork (Headbangers Stage)

16.30-17.15 Uhr: Hämatom (Berlin Show) (Louder Stage)

16.30-17.30 Uhr: Bal Bang (Wackinger Stage)

17-17.45 Uhr: Walkways (Wasteland Stage)

17.15-18 Uhr: Gaerea (W:E:T Stage)

17.15-18.15 Uhr: Grave Digger (Harder Stage)

17.45-18.30 Uhr: Mambo Kurt (Welcome to the Jungle)

18-19.15 Uhr: Rose Tattoo (Louder Stage)

18.15-19 Uhr: Vomitory (Headbangers Stage)

18.30-19.15 Uhr: Tragedian (Wasteland Stage)

18.30-19.30 Uhr: Letzte Instanz (Wackinger Stage)

18.30-19.45 Uhr: Dirkschneider (Faster Stage)

19-20 Uhr: Monomann (LGH Clubstage)

19.15-20 Uhr: Pensen Paletti (Welcome to the Jungle)

19.15-20.15 Uhr: Pestilence (W:E:T Stage)

20-20.45 Uhr: Grailknights (Wasteland Stage)

20.15-21.30 Uhr: Overkill (Louder Stage)

20.30-21.30 Uhr: Kampfar (Headbangers Stage)

20.30-21.30 Uhr: Visions of Atlantis (Wackinger Stage)

20.30-22 Uhr: Mercyful Fate (Harder Stage)

21-22 Uhr: Phil Campbell & The Bastard Sons (LGH Clubstage)

21.30-22.15 Uhr: Butcher Babies (Wasteland Stage)

21.45-22.45 Uhr: Rotting Christ (W:E:T Stage)

22.15-0 Uhr: Judas Priest (Faster Stage)

22.30-23.30 Uhr: Eric Fish & Friends (Wackinger Stage)

22.30-23.45 Uhr: Gwar (Louder Stage)

23-0 Uhr: Belphegor (Headbangers Stage)

23-0 Uhr: Doyle (Wasteland Stage)

Wacken 2022: Line-Up und Bands am Freitag, 5. August:

11-11.45 Uhr: Slope (W:E:T Stage)

11-11.45 Uhr: Victims of Madness (Wackinger Stage)

11.30-12.15 Uhr: Blind Channel (Faster Stage)

12-12.45 Uhr: Crypta (Headbangers Stage)

12-13 Uhr: Bokassa (Louder Stage)

12.30-13.15 Uhr: Kissin‘ Dynamite (Harder Stage)

12.30-13.30 Uhr: Scardust (Wackinger Stage)

13-13.45 Uhr: Lost Society (W:E:T Stage)

13.30-14.15 Uhr: Kadavar (Faster Stage)

14-14.45 Uhr: Freedom Call (Headbangers Stage)

14-14.45 Uhr: Black Inhale (Wasteland Stage)

14-15 Uhr: Therapy? (Louder Stage)

14.30-15.15 Uhr: Lacuna Coll (Harder Stage)

14.30-15.30 Uhr: Sascha Paeth‘s Masters Of Ceremony (Wackinger Stage)

15-15.45 Uhr: Me And That Man (W:E:T Stage)

15-16 Uhr: Rauhbein (LGH Clubstage)

15.30-16.15 Uhr: Space Chaser (Wasteland Stage)

15.30-16.30 Uhr: Clutch (Faster Stage)

16-16.45 Uhr: Cattle Decapitation (Headbangers Stage)

16-17 Uhr: Stratovarius (Louder Stage)

16.30-17.30 Uhr: The O‘Reillys and the Paddyhats (Wackinger Stage)

16.45-17.45 Uhr: At The Gates (Harder Stage)

17-17.45 Uhr: Lucifer (W:E:T Stage)

17-17.45 Uhr: Blood Incantation (Wasteland Stage)

17-18 Uhr: Snow White In The Dark (LGH Clubstage)

18-18.45 Uhr: Satan (Headbangers Stage)

18-19 Uhr: Hypocrisy (Faster Stage)

18-19.15 Uhr: Alligatoah (Louder Stage)

18.30-19.15 Uhr: The Drift (Wasteland Stage)

18.30-19.30 Uhr: Wind Rose (Wackinger Stage)

19-19.45 Uhr: Nasty (W:E:T Stage)

19-20 Uhr: Hardbone (LGH Clubstage)

19.30-20.30 Uhr: Behemoth (Harder Stage)

20-20.45 Uhr: Sick N‘ Beautiful (Wasteland Stage)

20-21 Uhr: Soen (Headbangers Stage)

20.15-21.30 Uhr: Venom (Louder Stage)

20.30-21.30 Uhr: Einherjer (Wackinger Stage)

20.45-22 Uhr: In Extremo (Faster Stage)

21-22 Uhr: Skyline (LGH Clubstage)

21.15-22.15 Uhr: Tribulation (W:E:T Stage)

21.30-22.15 Uhr: The Rise Of Mictlan (Wasteland Stage)

22.15-0 Uhr: Slipknot (Harder Stage)

22.30-23.30 Uhr: Tiamat (Headbangers Stage)

22.30-23.30 Uhr: Moonspell (Wackinger Stage)

22.30-23.45 Uhr: Phil Campbell & The Bastard Sons (play Motörhead) (Louder Stage)

23-23.45 Uhr: Burgerkill (Wasteland Stage)

23.45-0.45 Uhr: Mantar (W:E:T Stage)

0.15-1.15 Uhr: The Halo Effect (Faster Stage)

0.30-1.30 Uhr: Imperium Dekadenz (Wasteland Stage)

0.45-2 Uhr: ASP (Louder Stage)

1-2 Uhr: Mambo Kurt (Headbangers Stage)

1.30-2.30 Uhr: Feuerschwanz (Harder Stage)

Wacken 2022: Livestream-Programm am Samstag, 6. August:

11-11.45 Uhr: Vended (W:E:T Stage)

11.11-12 Uhr: Höhner (Wackinger Stage)

11.30-12.30 Uhr: Bleed From Within (Harder Stage)

12-12.45 Uhr: Endseeker (Headbangers Stage)

12-13 Uhr: Slime (Louder Stage)

12.45-13.45 Uhr: Neaera (Faster Stage)

12.45-13.45 Uhr: Hardbone (Wackinger Stage)

13-13.45 Uhr: Deine Cousine (W:E:T Stage)

13.30-14.15 Uhr: Ivory Tower (LGH Clubstage)

14-14.45 Uhr: Voice of Baceprot (Headbangers Stage)

14-14.45 Uhr: Asrock (Wasteland Stage)

14-15 Uhr: Orden Ogan (Harder Stage)

14-15 Uhr: Ann Wilson (Louder Stage)

14.30-15.30 Uhr: Wacken Firefitghters (Wackinger Stage)

15-15.45 Uhr: Insanity Alert (W:E:T Stage)

15-16 Uhr: Crossplane (LGH Clubstage)

15.15-16.15 Uhr: Life of Agony (Faster Stage)

15.30-16.15 Uhr: Watch Out Stampede (Wasteland Stage)

16-16.45 Uhr: Striker (Headbangers Stage)

16-17.15 Uhr: Gluecifer (Louder Stage)

16.30-17.30 Uhr: Tarja (Harder Stage)

16.30-17.30 Uhr: Manntra (Wackinger Stage)

17-17.45 Uhr: Attic (W:E:T Stage)

17-17.45 Uhr: Verheerer (Wasteland Stage)

17-18 Uhr: Neck Cemetry (LGH Clubstage)

17.45-19 Uhr: As I Lay Dying (Faster Stage)

18-18.45 Uhr: Hate (Headbangers Stage)

18.15-19.30 Uhr: Danko Jones (Louder Stage)

18.30-19.15 Uhr: The Other (Wasteland Stage)

18.30-19.30 Uhr: Storm Seeker (Wackinger Stage)

19-19.45 Uhr: Auðn (W:E:T Stage)

19-20 Uhr: Motörizer (LGH Clubstage)

19.15-20 Uhr: Mambo Kurt (Welcome to the Jungle)

19.15-20.30 Uhr: Hämatom (Harder Stage)

20-20.45 Uhr: The Spirit (Wasteland Stage)

20-21 Uhr: Spidergawd (Headbangers Stage)

20.30-21.30 Uhr: Skyforger (Wackinger Stage)

20.30-22 Uhr: New Model Army (Louder Stage)

20.45-21.30 Uhr: Mit Ohne Strom (Welcome to the Jungle)

20.45-22 Uhr: Arch Enemy (Faster Stage)

21-22 Uhr Soen (Unplugged Show) (LGH Clubstage)

21.15-22.15 Uhr: Brian Downey‘s Alive And Dangerous (W:E:T Stage)

21.30-22.15 Uhr: Rectal Smegma (Wasteland Stage)

22.30-23.30 Uhr: Infected Rain (Headbangers Stage)

22.30-23.30 Uhr: Haggard (Wackinger Stage)

22.30-0 Uhr: Powerwolf (Harder Stage)

23-23.45 Uhr: Fateful Finality (Wasteland Stage)

23-0.15 Uhr: Death Angel (Louder Stage)

23.45-0.45 Uhr: Ill Nino (W:E:T Stage)

0.15-1.30 Uhr: Lordi (Faster Stage)

0.30-1.30 Uhr: Impiore (Wasteland Stage)

1-2 Uhr: Perturbator (Headbangers Stage)

