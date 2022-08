Highfield 2022 Livestream: So sehen Sie das Festival diesen Freitag live

Wer nicht persönlich zum Störmthaler See bei Leipzig reisen kann, um am diesjährigen Highfield-Festival teilzunehmen, der kann zumindest via Livestream dabei sein. 2022 überträgt O2 Music die Konzerte, Start ist am 19. August. Wir verraten, wie Sie den Livestream aufrufen können und welche Acts wann übertragen werden.

Highfield 2022 im Livestream: Alle Übertragungen in der Übersicht

In diesem Jahr sind 46 Acts auf dem Highfield vertreten, ein paar Absagen gibt es zum Leidwesen der Fans jedoch auch. Allen voran Limp Bizkit, die nach eigenen Angaben aus gesundheitlichen Gründen ihre gesamte Europa-Tour absagen. Für sie springen die Broilers ein. Weitere Absagen - ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen - kamen von Bad Religion und Turbostaat. Für sie gehen nun die Donots und Montreal an den Start. Fest mit dabei sind außerdem Highlights wie Kraftklub, Deichkind, Casper, Sido oder Kontra K.

Das diesjährige Highfield wird von O2 übertragen. An allen drei Festivaltagen wird ein Livestream mit einer Auswahl von Künstlern bereitgestellt. Der Stream ist kostenfrei und kann ohne zusätzliche Anmeldung genutzt werden.

Highfield-Festival am Freitag, 19. August:

Hier geht es um Livestream für das Highfield 2022 am 21. August. Diese Acts werden von O2 live übertragen, Beginn ist um 18.30 Uhr:

Act

Uhrzeit

Bühne

Juju

18:30-19:00 Uhr

Blue Stage

Wanda

19:30-20:30 Uhr

Blue Stage

Sondaschule

18:45-19:30 Uhr

Green Stage

Electric Callboy

20:00-21:00 Uhr

Green Stage

Bring Me The Horizon

21:45-23:00 Uhr

Green Stage

Kontra k

22:30-00:00 Uhr

Blue Stage

Kraftklub

00:00-01:30 Uhr

Green Stage

Highfield-Festival am Samstag, 20. August:

Hier geht es zum Livestream für das Highfield 2022 am 20. August. Diese Acts werden von O2 live übertragen, Beginn ist um 14.45 Uhr:

Act

Uhrzeit

Bühne

Provinz

14:45-15:30 Uhr

Blue Stage

Grossstadtgeflüster

16:30-17:15 Uhr

Green Stage

Betontod

17:45-18:45 Uhr

Green Stage

Donots

19:30-20:30 Uhr

Green Stage

Kummer

20:30-21:30 Uhr

Blue Stage

Sido

22:20-23:50 Uhr

Blue Stage

Highfield-Festival am Sonntag, 21. August:

Hier geht es zum Livestream für das Highfield 2022 am 21. August. Diese Acts werden von O2 live übertragen, Beginn ist um 13.00 Uhr:

Act

Uhrzeit

Bühne

Maeckes & Die Katastrophen

13:00-13:30 Uhr

Blue Stage

Callejon

18:45-19:45 Uhr

Green Stage

You Me At Six

17:15-18:00 Uhr

Green Stage

Clueso

19:45-20:45 Uhr

Blue Stage

Madsen

20:30-21:45 Uhr

Green Stage

Casper

21:30-23:00 Uhr

Blue Stage

