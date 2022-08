„Am Beckenrand wird es schnell politisch“: Doris Dörrie über ihre neue Kinokomödie

1985 machte ein Film Doris Dörrie berühmt: „Männer“, eine Beziehungs­komödie, mit der sie stilprägend sein sollte. Nur war Dörries Film besser als viele Komödien, die folgen sollten. Am Ende fahren die rivalisierenden Männer (Uwe Ochsenknecht, Heiner Lauterbach) Paternoster, bekleidet mit Boxershorts und Leoparden­tanga.

Mit „Ich und Er“ (1988) unternahm Dörrie einen genauso derben wie missglückten Ausflug auf den US‑Markt. Eher liegen der 1955 in Hannover geborenen Arzttochter feine, komisch-traurige Geschichten, gedreht mit kleinem Team und mit Durchlässigkeit zur Wirklichkeit. Immer wieder zieht es sie nach Fernost. In „Kirschblüten – Hanami“ (2008) reist ein trauernder Witwer (Elmar Wepper) nach Japan und nimmt Abschied von seiner Frau. Nun hat sie sich in „Freibad“ (Kinostart: 1. September) eben jenes vorgenommen – unter besonderer Berücksichtigung des weiblichen Geschlechts.

Frau Dörrie, in Göttinger Freibädern dürfen nach heftiger Debatte nicht nur Männer, sondern auch Frauen oben ohne schwimmen. Hätten Sie gedacht, dass wir im Sommer 2022 solche Diskussionen führen würden?

Vor 30 Jahren hätte ich mir das nicht träumen lassen. Damals hätte ich gedacht, dass wir sehr viel weiter sind und nicht mehr darüber diskutieren müssen, ob eine Frau entscheiden darf, wie sie sich bekleidet oder entkleidet. Das ist bitter. Immer und immer wieder geht es darum, wie selbst­bestimmt eine Frau über ihren Körper verfügen darf.

Auch bei männlichen Jugendlichen lässt sich heute Erstaunliches beobachten. Manche duschen nach dem Sport in Unterhose. Gibt es ein Rollback, was den Umgang mit dem Nacktsein betrifft?

Das könnte mit der endlosen Pornografi­sierung der Gesellschaft zu tun haben, die gleichzeitig zu mehr Prüderie führt. Und auch damit, dass Körperbilder in der Öffentlichkeit gefährlich werden können. Schon zu Zeiten von Studi‑VZ haben sich junge Leute in Situationen fotografiert, die wenig angenehm waren, und dann haben sie diese Aufnahmen ins Netz gestellt. Solche Bilder waren wahnsinnig verletzend.

Hat das Bodyshaming zugenommen, seit es die sozialen Medien gibt?

Auf jeden Fall waren wir viel freier in der Darstellung von uns selbst, als es noch kein Netz gab. Fotos haben ihre Unschuld verloren, wenn sie diese überhaupt jemals hatten.

Kommende Woche startet Ihre Kinokomödie „Freibad“ im Kino: Ist ein Sommer ohne Freibad für Sie ein richtiger Sommer?

Ich bin immer im Freibad. Und ich war jüngst wieder stinksauer, als mein Freibad Anfang August für zehn Tage die Tore schloss.

Warum das denn?

Wegen Wartungsarbeiten. Jedes Jahr ist das so. Warum wird das nicht im Herbst oder Winter gemacht?

Zieht es Münchener und Münchenerinnen nicht eher in die Isar oder in den Eisbach im Englischen Garten?

Da kann man nicht so wirklich schwimmen, nur reintauchen und sich treiben lassen. Aber ich schwimme wirklich gerne, eine halbe Stunde, manchmal ein bisschen länger. Allerdings wurde gerade die Temperatur in meinem Freibad gesenkt, um Energie zu sparen.

Finden Sie es richtig, dass Freibädern jetzt der Gashahn zugedreht wird?

Wir müssen alle schauen, wie wir Energie sparen. Es ist schon ein Luxus, in so einem gewärmten Bad schwimmen zu können. Ein oder zwei Grad weniger werden wir wohl verkraften können. Die Frage ist nur, wann es richtig ungemütlich wird. 21 Grad finde ich grenzwertig.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit in hannoverschen Freibädern?

Zunächst mal erinnere ich mich an den Geruch von Pommes und Chlor. Freibad, das bedeutete Freiheit. Wir blieben weitgehend unbeobachtet von Erwachsenen. Da gab es bestenfalls einen grimmigen Bademeister, der uns anpfiff, wenn wir Arschbomben vom Beckenrand machten. Aber dabei blieb es mit dem Einsetzen der Pubertät nicht.

Was passierte dann?

Diese Erfahrungen machen alle jungen Frauen. Sie verlieren die Unschuld des Kinderkörpers und merken: Ab jetzt wird mein Äußeres bewertet – von Männern und Frauen. Und weil die anderen ihn bewerten, fange ich an, ihn selbst zu bewerten. Das ist etwas, das bleibt.

Bis heute?

Ich kenne keine einzige Frau, die ihren Körper nicht negativ bewertet. Da bewirken auch die Bewegungen gegen das Bodyshaming wenig. Durch das Internet und die sozialen Medien wird der perfekte Körper noch mal ganz anders propagiert. Der Vergleich ist ständig da – und der Vergleich ist, wie wir alle wissen, der Anfang vom Ende. Deshalb kommen in unserem Film „Freibad“ alle möglichen Körperformen vor – und zwar so, dass niemand beschädigt wird und das Publikum erkennt, dass wir doch alle sehr unterschiedlich aussehen. Das darf man sehen. Und das darf man auch darstellen.

Sie haben sich bei „Freibad“ inspirieren lassen vom einzigen Frauenfreibad in Deutschland, dem Lorettobad in Freiburg. Da gab es vor ein paar Jahren richtig Zoff. Was war da los?

Unser Film basiert lose auf den Ereignissen dort. Gruppen von Frauen haben sich gegenseitig bekämpft. Es ging um Fragen der Bekleidung im Bad und um unterschiedliche kulturelle Anschauungen. Inspiriert hat mich aber genauso die Frauenbadi in Zürich. Das ist eine Oase mitten in der Stadt – und zwar deshalb, weil in dem Jugend­stil­freibad nur Frauen zugelassen sind.

Ist ein Frauen­schwimm­bad wirklich eine Rückzugsort oder vielleicht doch eher die Kapitulation vor dem männlichen Blick?

Das ist schon ein Freiraum. Den männlichen Blick haben wir schließlich immer und überall. Das heißt aber nicht, dass die Bewertung im Frauen­schwimm­bad aufhört – wie dann ja auch im Film zu sehen ist, wenn dort die Fetzen fliegen.

Was macht ein Freibad zu einem so besonderen Soziotop?

Es ist einer der wenigen Orte, an denen sich verschiedene gesellschaftliche Schichten begegnen, manchmal eben auch aufeinander­prallen. Man lässt alle Statussymbole in der Umkleidekabine zurück und muss deshalb relativ gleichgestellt miteinander umgehen. Viele Orte dieser Art gibt es nicht mehr. In Bayern haben wir den Biergarten, das Kino – und dann vielleicht noch die Not­aufnahme im Krankenhaus.

Wie wichtig sind Freibäder?

Wir müssen sie verteidigen! Immer mehr werden aus Geld- oder Fach­kräfte­mangel geschlossen. Aber wenn wir uns gar nicht mehr sehen und kennen­lernen können: Wo üben wir dann, miteinander klarzukommen? Im Internet bestimmt nicht.

Verlangen Sie da nicht ein bisschen zu viel vom Freibad?

Dort treffen nun mal unterschiedliche Anschauungen aufeinander, am Beckenrand wird es schnell politisch. Im Film zeigen wir das komödiantisch. Mir geht es auch bei solchen Themen immer um die nötige Selbstironie. Wenn wir über kleine Konflikte nicht mehr lachen können und diese schon als Untergang der Welt wahrnehmen, wie wollen wir dann mit den großen klarkommen?

Verlernen wir gerade, miteinander zu streiten?

Ich denke schon. Die Pandemie dürfte ihren Teil dazu beigetragen haben. Wir sind alle empfindlich geworden. Neulich saß ich im Kino. Da hat eine Frau eine Reihe hinter mir eine andere angeschnauzt, dass sie zu laut atme. Es kam beinahe zu einer Hand­greiflichkeit. Ah ja, habe ich gedacht, genau so sind wir inzwischen. Wir sind angekratzt durch das, was wir hinter uns haben – und womöglich noch vor uns haben. Da ist ja auch noch der Krieg direkt vor unserer Haustür, der uns mit viel Leid konfrontiert. Wir haben anscheinend nicht besonders viel Resilienz dagegen­zusetzen.

Gibt es eine Figur in Ihrem Film, die Ihnen besonders nahe steht?

Alle Figuren sind mir nahe. Aber wir haben das Drehbuch zu dritt geschrieben, aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine junge Autorin, Madeleine Fricke, war dabei, Karin Kaci mit Migrations­hintergrund, und ich war für die älteren Figuren zuständig, für Eva und Gabi. Die kenne ich besonders gut, weil sie meine Generation repräsentieren.

Was macht die beiden aus?

Sie sind befreundet, obwohl sie aus politisch unterschiedlichen Lagern kommen. Darüber sehen sie lange geflissentlich hinweg. Und dann kracht es doch. Eva ist eine Figur, die ich besonders gut kenne aus meinem Bekannten­kreis, eine feministisch orientierte Kämpferin, die über die Jahre erstaunlich intolerant geworden ist. Ihr fliegt genau das um die Ohren, was sie immer gefordert hat: Frauen sollen selbst­bestimmt leben. Als die jüngeren Frauen im Freibad genau das tun, verkraftet sie es nicht mehr.

Nimmt Toleranz womöglich mit zunehmendem Alter ab?

Nein, das glaube ich nicht unbedingt. Es kommt aber schon vor, dass jemand immer unflexibler wird und auf etwas beharrt, was mal richtig war, aber nun nicht mehr in eine sich verändernde Gesellschaft passt. Genauso gibt es aber auch junge Menschen, die intolerant sind. In dem Alter glaubt man schnell, immer recht zu haben. Dieser Dogmatismus der jungen Leute ist auch nicht zu verachten.

Wie weit reicht Ihre persönliche Toleranzgrenze am Beckenrand?

Ich gehe da nicht nur hin, weil ich so gerne schwimme, sondern auch, weil ich es mag, mich diesen gesellschaftlichen Gegensätzen auszusetzen. Sagen wir so: Ich versuche, offen und neugierig zu bleiben.

In einigen Ländern, etwa in Norwegen oder Frankreich, müssen digitale Verschönerungen von Körpern auf Werbefotos gekennzeichnet werden: Helfen solche Regelungen?

Wenn es nur die Werbung betrifft und nicht das ganze Netz, bringt das wenig. Wie soll das zu einer Veränderung führen, wenn jeder andere seinen Körper geschönt präsentiert? Wenn also Kim Kardashian ihren Körper in Posts rund um die Uhr ausstellt, bleibt sie weiter Vorbild und Vergleich.

Bei all den Rückschritten bei Abtreibungs­rechten und bei all den Debatten über Burkaverbote und Bademoden: Ist Frausein leichter oder härter geworden im Jahr 2022?

Was wir erschüttert konstatieren müssen, ist, dass es einen Rückschritt gibt. Die Versuche, Macht über Frauen auszuüben, und zwar ganz konkret über den Körper einer Frau, nehmen zu. Das findet auf verschiedenen Ebenen statt. Die Taliban prügeln die Frauen zurück in die Burka. In den USA wird das Abtreibungs­recht wieder zurück­gedreht. Ähnliches passiert in Europa. Es scheint ein primäres Interesse des Patriarchats zu sein, über den Körper der Frau zu bestimmen.

Haben Sie Hoffnung, dass wieder bessere Zeiten kommen?

Seit Kansas habe ich wieder ein bisschen Zuversicht. In dem US‑Bundesstaat haben die Abtreibungs­gegner bei einer Volks­abstimmung eine ziemliche Schlappe einstecken müssen. Ich hoffe immer noch, dass die Leute aufwachen. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben lang. Aber ich selbst bin zwischendurch auch eingeschlafen. Ich habe gedacht, über Themen wie das Recht auf Abtreibung zumindest in westlichen Staaten müssten wir uns nicht mehr kümmern. Pustekuchen.

Wäre ein Freibadbesuch empfehlenswert für all jene patriarcha­lischen Kräfte, die über Frauen bestimmen wollen?

Ja, die sollten wir mal gesammelt ins Freibad schicken. Und dann tauchen wir Donald Trump und all die anderen ein bisschen unter. Oder setzen wir ihn lieber ins Babybecken mit Schwimm­flügeln? Da wäre vieles vorstellbar.

