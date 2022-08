„Star Wars“: die richtige Reihenfolge aller Filme und Serien

Im Jahr 1977 erschien mit „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (früher: „Krieg der Sterne“) der erste „Star Wars“-Film in den Kinos. Seither sind noch elf weitere offizielle Filme hinzugekommen und die Sternensaga hat eine waschechte Erfolgsgeschichte geschrieben. Zudem gibt es noch zahlreiche Serien, die ebenfalls zum expansiven „Star Wars“-Universum gehören.

Als Originaltrilogie gelten die Episoden IV, V und VI, die chronologisch die Mitte der Handlung von „Star Wars“ abbilden und den Grundstein für alle weiteren Filme und Serien legten. In den frühen 2000er-Jahren erschien die sogenannte Prequeltrilogie (Episoden I, II und III). Diese Filme erschienen zwar später als die Originaltrilogie, setzen handlungstechnisch aber davor an. Die Episoden VII, VIII und IX werden als Sequeltrilogie bezeichnet und führen die Geschichte nach Episode IV fort. Dazu kommen mit „The Clone Wars“ (Film und Serie), „Rogue One“ (Film), „Solo“ (Film) und zahlreichen weiteren Serien Titel hinzu, die als Ergänzungen zur Hauptstory zu betrachten sind und die Vorgeschichte einiger Figuren genauer beleuchten.

Welche ist die richtige Reihenfolge der „Star Wars“-Filme?

Vor allem für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger ist es bei dieser Vielzahl an Filmen und Serien schwer, den Überblick zu behalten. Ihnen stellt sich daher oft die Frage der richtigen Reihenfolge, um die Geschichte bestmöglich zu verstehen. Insgesamt gibt es mehrere Varianten, um die Filme zu schauen. Drei von ihnen stellen wir Ihnen im Folgenden genauer vor.

Hinweis: Da die Filme „Ewoks – Karawane der Tapferen“ (1984) und „Ewoks – Kampf um Endor“ (1985) nicht zum offiziellen Kanon gehören, zählen wir sie im Folgenden nicht mit auf.

Variante eins: Die „Star Wars“-Filme nach Veröffentlichungsdatum schauen

1977: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (früher: „Krieg der Sterne“) 1980: „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ 1983: „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ 1999: „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ 2002: „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ 2005: „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ 2008: „Star Wars: The Clone Wars“ 2015: „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ 2016: „Rogue One: A Star Wars Story“ 2017: „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ 2018: „Solo: A Star Wars Story“ 2019: „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg der Skywalkers“

Variante zwei: Die „Star Wars“-Filme inhaltlich chronologisch schauen

1999: „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ 2002: „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ 2008: „Star Wars: The Clone Wars“ 2005: „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ 2018: „Solo: A Star Wars Story“ 2016: „Rogue One: A Star Wars Story“ 1977: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (früher: „Krieg der Sterne) 1980: „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ 1983: „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ 2015: „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ 2017: „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ 2019: „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg der Skywalkers“

Variante drei: Die „Star Wars“-Filme in der „Machete Order“ schauen

Der Blogger Red Hilton hat sich die sogenannte „Machete Order“ überlegt, um die „Star Wars“-Filme zu schauen. In seinen Überlegungen steht die Story um Luke Skywalker im Vordergrund. Zudem werden in seiner Reihenfolge einige Filme als optional angesehen, da Luke hier nur eine untergeordnete Rolle spielt. Die „Machete Order“ ist eher etwas für echte Fans, die schon etwas vertrauter mit der Geschichte sind.

1977: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (früher: „Krieg der Sterne“) 1980: „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ 1999: „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (optional) 2002: „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ 2005: „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ 2016: „Rogue One: A Star Wars Story“ (optional) 1983: „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ 2015: „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (optional) 2017: „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ 2019: „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg der Skywalkers“ (optional)

„Star Wars“: Welche Reihenfolge wird empfohlen?

Neulingen wird empfohlen, sich die „Star Wars“-Teile in der Reihenfolge ihrer Erstveröffentlichung anzuschauen. Denn: Die Macher der Sternensaga haben sich bewusst für diese Anordnung entschieden und sie dem Publikum präsentiert. Der Erfolg gibt ihnen recht. Wenn Sie die Filme schon mehrfach gesehen haben und sich als Expertin oder Experten ansehen, können Sie die Filme auch in chronologischer Reihenfolge oder der „Machete Order“ anschauen.

Die „Star Wars“-Serien im Überblick

Neben den zwölf offiziellen Filmen gibt es auch zahlreiche Serien, die zur „Star Wars“-Saga gehören. Um die Handlung zu verstehen, sind sie zwar nicht unbedingt notwendig, dienen aber als hilfreiche Ergänzung und lassen sich chronologisch in die Geschichte der Filme einsortieren. Folgende Serien, die zum offiziellen Kanon gehören, gibt es (Reihenfolge nach Erscheinungsjahr):

2008–2014: „Star Wars: The Clone Wars“ (Animationsserie) 2014–2018: „Star Wars: Rebels“ (Animationsserie und Kurzfilme) 2018–2020: „Star Wars: Resistance“ (Animationsserie) Seit 2019: „The Mandalorian“ (Serie) Seit 2021: „Star Wars: The Bad Batch“ (Animationsserie) 2021: „Star Wars: Visionen“ (Animationsserie) 2021: „Das Buch von Boba Fett“ (Serie) Seit Mai 2022: „Obi-Wan Kenobi“ (Serie)

Angekündigt sind zudem die Serien „Andor“ (ab September 2022), „Tales of the Jedi“ (ab Herbst 2022), „Young Jedi Adventures“ (ab Frühjahr 2023), „Ahsoka“ (ab 2023) sowie „Skeleton Crew“ (2023). Ohne offiziellen Starttermin sind zudem noch die geplanten Serien „Rogue Squadron“, „Lando“, „A Droid Story“ und „Acolyte“. Die von 2003 bis 2005 laufende Zeichentrickserie „Star Wars: Clone Wars“ (nicht zu verwechseln mit „The Clone Wars“) wird in der Regel nicht zum offiziellen „Star Wars“-Kanon gezählt und ist deshalb nicht in der Liste aufgeführt.

Die „Star Wars“-Filme und -Serien in der inhaltlich chronologischen Reihenfolge

1999: „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ (Film) 2002: „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ (Film) 2008: „Star Wars: The Clone Wars“ (Film) 2008–2014: „Star Wars: The Clone Wars“ (Serie) 2005: „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ (Film) Seit 2021: „Star Wars: The Bad Batch“ (Serie) 2014–2018: „Star Wars: Rebels“ (Serie) 2018: „Solo: A Star Wars Story“ (Film) 2016: „Rogue One: A Star Wars Story“ (Film) Seit Mai 2022: „Obi-Wan Kenobi“ (Serie) 1977: „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ (früher: „Krieg der Sterne“) (Film) 1980: „Star Wars: Episode V – Das Imperium schlägt zurück“ (Film) 1983: „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (Film) Seit 2019: „The Mandalorian“ (Serie) Seit 2021: „Das Buch von Boba Fett“ (Serie) 2018–2020: „Star Wars: Resistance“ (Serie) 2015: „Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ (Film) 2017: „Star Wars: Episode VIII – Die letzten Jedi“ (Film) 2019: „Star Wars: Episode IX – Der Aufstieg der Skywalkers“ (Film)

Wo kann ich mir die „Star Wars“-Filme und -Serien anschauen?

„Star Wars“ gehört mittlerweile zu Disney, weshalb alle Filme und Serien beim Streaming-Dienst Disney Plus verfügbar sind. Ein Abo kostet monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro pro Jahr.

