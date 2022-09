„Die menschliche Spezies ist eben nicht intelligent“

Zurzeit wird Geburtstag gefeiert: Die Toten Hosen gibt es seit 40 Jahren. Von Beginn an war Campino bei der Band dabei. Eigentlich heißt der Musiker Andreas Frege, wurde 1962 geboren und wuchs mit fünf Geschwistern in der Nähe von Düsseldorf auf. In den 1980er-Jahren avancierte Campino zur Leitfigur des deutschen Punkrocks. Die Texte der Toten Hosen waren mit politischen Botschaften gespickt. Die Band wendete sich gegen Atomkraft und Neonazis und plädierte für den Umweltschutz. Nun gibt Campino den Erzähler in dem soeben in den Kinos angelaufenen Dokumentarfilm „Into the Ice“ über das schmelzende Eis in Grönland.

Campino, Sie haben eine britische Mutter, einen britischen Pass – und sind noch dazu glühender Liverpool-Fußballfan. Wie geht es nach dem Tod der Queen weiter in England?

Seitdem ich auf der Welt bin, war diese Frau die Queen, und jetzt ist sie nicht mehr da. Was das jetzt ändern wird im Selbstverständnis der britischen Bevölkerung und auch bei mir, werden wir sehen.

Hat das britische Königshaus ohne die Queen eine Zukunft?

Darüber will ich gar nicht spekulieren. Der Tod dieser Frau hat bei mir etwas ausgelöst, genau wie bei den meisten Menschen, die mit England verbunden sind. Die Rolling Stones haben sich geäußert. Paul McCartney natürlich, Vivienne Westwood und viele mehr.

Für den neuen König hat Klimaschutz eine hohe Priorität: Könnte Charles III. England grüner machen?

Letztlich gibt es da genaue Protokolle, wie sich ein britischer König zu verhalten hat. Charles kann aber einen persönlichen Akzent setzen. Er hat genug Erfahrung, um das zu tun. Ich fände es jedenfalls gut, wenn er sich weiterhin so klar für den Klimaschutz positionieren würde. Aber was immer er sagt: Er muss politisch neutral bleiben und darauf achten, dass das ganze Land sich damit identifizieren kann.

Wie wichtig ist Klimaschutz für Sie?

Ich bin mir jeden Tag mehr der Bedeutung dieses Themas bewusst, aber weiß Gott kein Klimaheiliger. Anfang der Achtziger haben wir gegen Atomkraftwerke protestiert und Häuser besetzt, da ging es auch schon um eine bessere Welt. Inzwischen spielt die Erderwärmung eine zentrale Rolle. Im Grunde müssen wir an allen möglichen Punkten gleichzeitig ansetzen. Klar ist aber auch: Es reicht nicht mehr, die Situation nur ein bisschen zu verbessern.

Sie haben eine Sprecherrolle in der spektakulären Kinodokumentation „Into the Ice“ über die Eisschmelze auf Grönland übernommen. Was haben Sie gedacht, als Sie diese Abenteurer im Auftrag der Wissenschaft gesehen haben, die waghalsige Expeditionen unternehmen?

Die Bilder haben mich umgehauen. Diese Wissenschaftler setzen sich für uns alle ein. Das sind keine Schreibtischtäter, die irgendwelche Diagramme erklären. Sie riskieren ihr Leben, wenn sie sich in 180 Meter tiefe Löcher herunterlassen, um herauszufinden, wie viel Wasser tatsächlich jetzt schon im Inlandeis abfließt und wie hoch die Meeresspiegel steigen könnten. Ihr Mut könnte auch für andere ein Ansporn sein.

Wie das?

Die Forscher helfen, die Gesellschaft noch mehr für das Thema zu sensibilisieren. Junge Leute können sehen, dass sich die Lust auf Abenteuer konstruktiv nutzen lässt. Man kann rausgehen, Sinnvolles tun und etwas bewirken.

Wann haben Sie sich mal von der Natur überwältigen lassen?

Ich bin vor vielen Jahren mit indigenen Leuten von Chile nach Argentinien über die Anden geritten. Das war ein Stammesritual, ich durfte dabei sein. Ein wichtiger Aspekt war, keinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen – nicht einmal Klopapier war erlaubt. 14 Tage lang waren wir unterwegs. Es gab nichts als Kondore am Himmel und ab und zu ein bisschen Pumascheiße am Boden. Für mich war das eine Konfrontation mit der Natur im ursprünglichen Sinne. Das ging mir nahe.

Was hat es bei Ihnen bewirkt?

Als wir wieder ins Tal hinabritten, war das Erste, was ich zu Gesicht bekam, eine gigantische Pipeline. Der Anblick hat innerhalb von Sekunden alles kaputt gemacht. Mir war sofort wieder klar: Der Mensch zerstört diese Schönheit. Ich konnte gar nicht anders als zu weinen. Zwei Wochen lang keine Cola-Dose und keine Plastiktüte. Und dann diese monströse Leitung.

Was haben sie aus dem Grönland-Film über die Zukunftsperspektiven unseres Planeten gelernt?

Dieser Film ist ein Weckruf – und zugleich eine Ohrfeige für uns Menschen. Offenbar fließt in Grönland schon viel mehr Schmelzwasser, als bisher bekannt war. Wir brauchen viele Filme dieser Art. Der Mensch verdrängt Probleme wie die Klimaerwärmung, so ist er veranlagt. Wir sehen im Fernsehen, wie der Amazonaswald abgeholzt wird, finden das eine Nacht lang entsetzlich und vergessen es wieder. Und dann gibt es ja auch noch ganz andere fürchterliche Nachrichten, etwa die von einem russischen Präsidenten, der kurz davor ist, ein Atomkraftwerk in die Luft zu jagen. Da draußen sind viele Wahnsinnige. Wir dürfen deshalb aber nicht in Sachen Umweltschutz die Flinte ins Korn werfen und müssen alle an einem Strang ziehen. Dabei müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht zynisch werden.

Wie wappnen Sie sich gegen ­Zynismus?

Der Erde täte es bestimmt ganz gut, wenn wir ein paar Hundert Jahre früher verschwinden würden. Der Planet erholt sich ja wieder von uns. Im Ernst: Man muss aufpassen, dass man zuversichtlich bleibt, auch wenn die Lage gerade übel aussieht. Jeder kann zu Hause im Kleinen anfangen – bei der Mülltrennung, beim Verzicht aufs Auto und auf Fleisch, beim Sparen von Wasser. Das tut ja keinem weh.

Müssen nicht grundsätzliche Entscheidungen her?

Wenn wir auf die große Politik warten, sitzen wir noch am Sankt-Nimmerleins-Tag hier. Da lauern immer irgendwelche Lobbyisten, denen ihre eigenen Interessen wichtiger sind. Wie kann sich zum Beispiel die FDP auch heute noch gegen ein Tempolimit starkmachen? Und wieso wählen so viele junge Leute diese Partei?

Wann haben Sie denn Ihren letzten Inlandsflug absolviert?

Ich bin tatsächlich in die Schweiz geflogen, weil ich es sonst nicht geschafft hätte, nach Konstanz zum Konzert zu kommen. Zumindest habe ich den Flug CO2-mäßig kompensiert. Das mache ich mit allen Flügen. Allerdings: Mit solchen Fragen können Sie natürlich früher oder später beinahe jeden erwischen. Das darf nicht dazu führen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, im Kleinen anzufangen, weil sie Angst haben, gleich wieder einen auf den Deckel zu bekommen.

Trotzdem noch eine gemeine Frage: Fliegen Sie noch zu den Spielen Ihres geliebten FC Liverpool?

Ich habe ja schon zugegeben, dass ich meine Schwächen habe. Ich bin nun mal inkonsequent wie so viele andere auch. Wenn ich nach England fliege, verdoppele ich die Kompensation, um mein schlechtes Gewissen zu befriedigen. Ich will diese Mannschaft live sehen. Mit Zug und Schiff schaffe ich das in den seltensten Fällen. Aber ich weiß auch, dass das falsch ist. Dafür setze ich woanders an, wo es mir nicht so wehtut, zu verzichten. Ich bin kein Vegetarier, aber ich esse viel, viel weniger Fleisch als früher.

Es scheint eine Generation von Klimaschützerinnen und Klimaschützern heranzuwachsen, die es nicht mehr bei Freitagsdemos à la Greta Thunberg belässt, sondern zum Beispiel auch Fußballfans aus ihrer Komfortzone rausholen will – und sich bei Premier-League-Spielen am Tor festbindet. Würden Sie das im Liverpool-Stadion gutheißen?

Können die das nicht in Manchester machen? (lacht) Eine unheimlich schwierige Frage. Inzwischen kleben sich Klimaschützer ja auch an Kunstwerke in Museen. Was auch immer da geschieht, es sollte nichts beschädigt werden. Dann schießt die Sache übers Ziel hinaus. Ich kann aber gut verstehen, dass Leute sich Gehör verschaffen wollen. Und das klappt besser, wenn sie sich auf Berliner Straßen festkleben und einen Stau verursachen.

Und was ist nun mit der erzwungenen Spielunterbrechung in Liverpool?

Also, ich würde das nicht als puren Hooliganismus abtun. Hinter solchen Aktionen steckt viel echte Verzweiflung.

Die jungen Leute müssen es auch noch ein paar Jahrzehnte länger auf diesem Planeten aushalten.

Ganz ehrlich, ich finde nicht, dass die einen mehr berechtigt sind als die anderen, um das Wohl der Erde zu kämpfen. Ob alt oder jung: Da darf man gar nicht mit Spaltung anfangen. Ich will nicht in meinem Sessel sitzen und die jungen Leute machen lassen. Und die jungen Leute machen es sich auch zu einfach, wenn sie sagen: Ihr Alten habt keine Ahnung. Auf das Wissen von erfahrenen Forschern wollen wir ja auch nicht verzichten. Auch hier gilt: Das muss eine gemeinschaftliche Anstrengung sein. Jeder soll das tun, was er kann.

Aber haben die Älteren nicht schon genug dafür getan, um die Erde zu ramponieren?

Die Jüngeren werden die Erde genauso ramponieren. Jeder, der hier geboren wird, ist für die Erde erst mal – ganz objektiv betrachtet – von Nachteil. Auch sie leben in diesem System, essen in der Schule den Kantinenfraß und ziehen sich Klamotten an, die um die halbe Erde gekarrt wurden. Unsere Spezies ist sich leider nicht selbst genug, anders als andere Lebewesen. Alles, was einst als Fortschritt betitelt wurde, egal ob die Erfindung des Feuers oder die Industrialisierung, zog Kettenreaktionen nach sich. Der Mensch findet Plastik toll – und kriegt das Zeug später nicht mehr aus der Natur. Das ist wie ein überdimensionales Schachspiel. Den letzten Zug darin kennen wir nicht.

Wie erklären Sie sich das zerstörerische Verhalten einer Spezies, die sich für intelligent hält und gleichzeitig sehenden Auges immer so weitermacht?

Diese Spezies ist eben nicht intelligent. Schon hinter unserem Wertesystem steckt Größenwahn. Wieso glauben wir, entscheiden zu können, was ein Schädling auf dieser Erde ist und was nicht?

Die Toten Hosen waren gerade auf Jubiläumstour in Deutschland unterwegs. Lassen sich Konzerte und Klimaschutz vereinbaren?

Sie fragen gerade einen Musiker: Wie kannst du es verantworten, überhaupt noch irgendwo aufzutreten? Für mich geht es da um eine Abwägung. Ich bilde mir ein, dass wir vielen Menschen mit unseren Konzerten Freude bereiten. Hat Lebensfreude nicht auch einen Wert? Aber klar, eine Großveranstaltung ist umweltpolitisch eine Sauerei. Wir arbeiten daran in der Praxis.

Erzählen Sie!

In Berlin haben wir gerade mit den Ärzten ein Pilotprojekt gestartet: Unsere Konzerte liefen mit 100 Prozent Ökostrom. Die Toiletten haben dank neuer Systeme ohne Chemikalien funktioniert. Die ­T-Shirts lassen sich kompostieren. Wir boten den Besuchern immerhin 70 Prozent vegetarische Kost. Wir haben es bei 60 000 Menschen auf dem Tempelhofer Feld geschafft, den Wasserverbrauch um die Hälfte zu reduzieren.

Wie geht es mit dem Projekt weiter?

Wissenschaftler werten das gerade aus. Es soll ein Anstoß auch für andere werden. Wir müssen Schritte gehen, ohne uns zu überfordern – erst recht im Alltag. Noch leben wir in einem System, in dem Wirtschaft und Gewinn das Maximum sind. Fangt doch einfach an, Obst und Salat aus der Region und nach Saison zu kaufen. Das kann ja sogar Spaß machen. Momentan aber musst du bei jedem Kauf im Supermarkt erst mal prüfen, woher das Zeug kommt. Und sollten wir nicht auch mit diesem ganzen Lieferservicewahnsinn aufhören? Wieso stehen wir nicht von unserer Couch auf und gehen selbst los?

Noch mal zurück zu „Into the Ice“: In einer Szene steht ein Gletscherforscher auf dem grönländischen Eisschild und gräbt schwitzend ein tiefes Loch. Er muss an die Daten eines verschneiten Messgeräts kommen. Und was sagt der Mann? Beim Graben gibt nur die Musik von Speed Metal oder Abba die nötige Energie. Was ist mit der Musik der Toten Hosen?

Die kennt er vermutlich leider gar nicht. Ich sehe mich irgendwo zwischen Speed Metal und Abba – nur hat meine Stimme nie für Abba gereicht. (lacht) Bei Abba würde ich sofort die Schaufel nehmen und mithelfen. Sonst müssten wir uns vielleicht auf AC/DC einigen.

