Feuerbälle aus Klavieren: Trauer um Musiker Jerry Lee Lewis

Fast zehn Minuten dauerte der Applaus, damals, 1991, dann ging die Tür zur Bühne doch noch mal auf. Und im hellen Licht des Backstagebereichs des Bremer Clubs sah man für kurz die Silhouette von Jerry Lee Lewis. Der wollte aber nur mal nachschauen, ob alle tatsächlich so Kopf standen, wie es sich gehörte. Danach ging die Tür wieder zu, keine Zugaben, gar nichts! Jede Menge Songs hätte er noch spielen können, das Konzert im Aladin hatte nur knapp 30 Minuten gedauert.

Aber Jerry Lee Lewis, der das Klavier unter seinen Fingern brennen ließ, war noch nie einer für Geschenke gewesen. Die Bremer hatten den “Killer” erleben dürfen, einen der Prinzen der ersten Rock’n’Roll-Generation, das war Ehre genug. So nahmen die Fans eine Arroganz hin, die sie andernorts mit Buh und Aberbuh quittiert hätten.

Schon die zweite Single war ein weltweiter Millionenseller

Nachdem er am Mittwoch schon einmal für tot erklärt worden war, ist Jerry Lee Lewis nun wirklich gestorben - zuhause in Memphis, Tennessee, im Alter von 87 Jahren. Der Mann von dem man immer sagte, man müsse seine Hände eigens fesseln, sonst würden sie sich aus dem Grabe heraus ein Klavier suchen, war der letzte der richtig großen Rock‘n‘Roller der Fünfzigerjahre. Wenn er die Tastatur bearbeitete, klang das, als rollte die Musik auf einen zu und über einen hinweg.

Seine erste Single, “Crazy Arms”, eingespielt in den Sun-Studios des Elvis-Entdeckers Sam Phillips, verkaufte sich nur im Süden, aber immerhin schon 300.000 Mal. Die nächste, “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, war dann schon ein weltweiter Millionenseller. Die radikale Umdeutung des Big-Maybelle-Songs zu einem rasenden Rock’n’Roll-Stück voller sexueller Anspielungen war exakt das, wonach die Teenager der Petticoat-Ära sich verzehrten.

Überhaupt war 1957 Lewis’ Jahr. “Great Balls of Fire”, der nächste Hit, war seine erste Nummer Eins. Ein junger Romeo sieht da im Songtext vor lauter Küssen angeblich “große Feuerbälle”. Das erwachsene Amerika war geschockt, in einem Song über Küssen, Knutschen, Fummelei bestand die Möglichkeit, dass mit den “balls” auch die männlichen Fortpflanzungsorgane gemeint sein könnten.

Eine Bibelschule sollte den wilden Jungen zähmen

Jerry Lee Lewis spielte schon als Teenager so – mit der Linken Boogie-Woogie, mit der Rechten die Melodie. Die Familie Lewis aus Ferriday, Louisiana, verpfändete der Legende nach ihre Farm für Jerrys Klavier. Das ihn vollkommen einnahm: Gospel, Country, Blues und Boogie waren sein Ding, das Radio war sein Füllhorn an Songs ebenso wie die Klänge, die aus Haney’s Big House kamen, einem „schwarzen“ Tanzschuppen jenseits der Bahngleise.

Eine Bibelschule sollte den wilden Jungen zähmen, statt evangelikaler Lieder spielte Jerry Lee aber eine Boogie-Version von “My God is Real”, was seine Zeit im Southwest Bible Institute in Waxahachie, Texas, jäh beendete. Er verdingte sich fortan zuhause in den Clubs, angefixt vom neumodischen Rock’n’Roll zog er nach Nashville, dann nach Memphis, wo er beim Elvis-Entdecker Sam Phillips unterkam. Der Rest ist Geschichte.

Lewis brachte den Exzess in den Rock’n’Roll

Lewis brachte den Exzess in den Rock’n’Roll, indem er den Hocker wegtrat und mit Fäusten, Ellbogen und Stiefeln auf die Tastatur einhieb, mit dem Hintern darauf sprang und sein Klavier einmal sogar anzündete. Nichts Wohltemperiertes, sondern ungezügelte Gewalt gegen Tasten, grober, böser Sex mit Instrumenten, brachialer als selbst der wilde Little Richard. Elton John sagte, vor Jerry Lee Lewis hätten die Klaviere wie betäubt geklungen. Und Elvis Presley sagte, würde er Klavier spielen können wie der “Killer”, würde er mit dem Singen aufhören.

Die Sache mit dem Rock’n’Roll war dann Ende der 50er-Jahre nicht mehr dieselbe, alles Raue war raus, Elvis war Soldat in Deutschland, Chuck Berry saß hinter Gittern, Buddy Holly war tot, der vor nicht allzulanger Zeit verstorbene Little Richard religiös erleuchtet, und der explosive Jerry Lee verkaufte weltweit nichts mehr, unter anderem, weil er in dritter (von insgesamt sieben) Ehe seine 14-jährige Cousine geheiratet hatte. Auch privat war er ein Rebell gegen Konventionen, heiratete schon mal die Neue, bevor er von der Alten geschieden war. Amerika nahm übel, schwarze Liste, Radiobann - schon 1958 verschwand der Mann am Klavier fast vollständig von der Szene. Sein Wert sank von 10 000 Dollar auf 250 Dollar Konzertgage pro Abend.

Betrunken mit der Derringer in Graceland

Ab den späten 60-er-Jahren machte er Karriere mit Countrysongs, was außerhalb Amerikas niemand wahrnahm. Ende November 1976 hörte dann die ganze Welt von seiner Festnahme. Betrunken war er mit seinem Lincoln Continental und einer Derringer-Pistole bei seinem alten Freund und Weggefährten Elvis Presley in die Einfahrt von Graceland gekracht. Die Nachricht wurde mit der Spekulation gewürzt, der “Killer” habe die Sache, wer nun der “King of Rock’n’Roll” sei, ein für alle Mal klären wollen.

Eins seiner letzten Alben war 2006 “Last Man Standing”. Das Piano auf dem Cover brennt, Lewis hatte nach vielen mäßigen Werken wieder ein wildes Ding eingespielt. 71 war er damals, und von B. B. King bis Kid Rock hatten sich ihm jede Menge namhafte Partner zugesellt. Blues, Country und Co. waren im Angebot, aber auch richtiger Rock ’n‘ Roll. Die Rückverwandlungen von späteren Rock-’n‘-Roll-Hommagen in den taffen “Killer”-Sound - wie Led Zeppelins “Rock ’n‘ Roll” (mit Jimmy Page an der Gitarre), dem Peter-Gunn-ähnlichen “Pink Cadillac” (mit Bruce Springsteen) oder dem Beatles-Früh-Stück “I Saw Her Standing There” (mit Little Richard) – gehören zu seinem Vermächtnis. Lewis hämmert in sein Rollercoaster-Piano, spielt das Instrument reif für den Friedhof der Klaviere und jodelt, faucht, knurrt, gurrt, maunzt dazu.

Fast war es wie damals, 1957, als alle besseren Jukeboxen mit seinen “Great Balls of Fire” bestückt waren. 2019 erlitt er dann einen Schlaganfall, von dem er sich soweit erholte, dass er im Januar 2020 unter den Fittichen von T-Bone Burnett ein Gospelalbum einspielte. Von diesem Werk war auch wieder die Rede, als am Mittwoch die Falschmeldung um die Welt ging. Es wird irgendwann erscheinen und uns aller Voraussicht nach aufrütteln. Jerry Lee Lewis, der “Killer” mag tot sein, aber whole lotta shaking’s - naja - going on!

Von Matthias Halbig/RND