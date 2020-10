An der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Dahlenburger Landstraße finden am Dienstag Bauarbeiten statt. Deshalb wird die Theodor-Heuss-Straße in diesem Bereich gesperrt. (Foto: t&w)

Theodor-Heuss-Straße wird gesperrt Lüneburg. Die Theodor-Heuss-Straße wird am Dienstag, 13. Oktober, zwischen der Dahlenburger Landstraße bis Am Schierbrunnen von 8 bis 16 Uhr voll gesperrt. Grund: An der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße wird der Beleuchtungsmast ausgetauscht. Einschränkungen gibt es auch für Fußgänger, Radfahrer und Buskunden. So muss der Geh- und Radweg der Dahlenburger Landstraße über die Theodor-Heuss-Straße gesperrt werden. Außerdem kann die Haltestelle „Gellersstraße“ der Linie 5009 in der Dahlenburger Landstraße während der Arbeiten nicht angefahren werden. Buskunden können auf die Haltestelle „Venusberg“ ausweichen. Der Fahrzeugverkehr wird über die Dahlenburger Landstraße, Altenbrückertorstraße, Willy-Brandt-Straße, Friedrich-Ebert-Brücke und Konrad-Adenauer-Straße umgeleitet. lz