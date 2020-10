Coca-Cola: Pumpversuch startet später

Lüneburg. Eigentlich sollte der Pumpversuch am Brockwinkler Weg in diesem Monat stattfinden. Der Termin ist aber nicht mehr zu halten: Es gibt Verzögerungen bei den Prüfungen. „Der Beginn des Pumpversuchs ist abhängig davon, dass alle nötigen Baugenehmigungen vorliegen und die zur Durchführung erforderlichen Anlagen errichtet und funktionsfähig sind. Da es Verzögerungen bei der Erteilung der Baugenehmigungen gibt, verzögert sich der Pumpversuch entsprechend, und ein Start ist wohl wahrscheinlich erst im November möglich“, teilte Michael Loch vom Fachdienst Umwelt des Landkreises mit. Zuvor hatte Thorsten Kiehn, Betriebsleiter bei Coca-Cola in Lüneburg, gegenüber der LZ gesagt, dass der Pumpversuch „nicht mehr im Oktober, eher im November“ starten werde.