Jugendtreff Alt Garge lädt ein

Alt Garge. Für Kathrin Kampka ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Herzenssache. Schon als 17-Jährige hat sie sich ehrenamtlich als Gruppenleiterin bei der Jugendpflege Bleckede-Neetze des Albert-Schweitzer-Familienwerks (ASF) engagiert. Mittlerweile ist die 29-Jährige als ausgebildete Erzieherin und Sozialpädagogin in diesem Bereich auch beruflich tätig.

Seit Mai ist sie im ASF fest angestellt und kümmert sich gemeinsam mit Jugendpfleger Maik Peyko um die Belange der Heranwachsenden. Unter anderem ist sie Leiterin der Jugendtreffs in Neetze und Alt Garge. „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen hier vor Ort noch mehr beteiligen und aktiv mitbestimmen lassen“, sagt Kathrin Kampka.

Die Räumlichkeiten sollen neu gestaltet werden

So äußerten die durchschnittlich bis zu 15 jungen Besucher des Jugendtreffs Alt Garge den Wunsch, die Räumlichkeiten des zwischen der Turnhalle und dem Kindergarten an der Hauptstraße 12 gelegenen Jugendtreffs verändern und neu gestalten zu wollen. Im Zuge eines Partizipationsprojektes sollen die Vorstellungen nunmehr konkret aufgegriffen werden. Dazu lädt die Jugendpflege für Sonnabend, 31. Oktober, von 10 bis 15 Uhr zu einer Zukunftswerkstatt in den Jugendtreff ein.

„Bei der Veranstaltung geht es aber auch darum, herauszufinden, was sich Kinder und Jugendliche aus Alt Garge für ihren gesamten Ort wünschen“, sagt die Sozialpädagogin. 29Das Projekt läuft vorerst bis zum 20. Dezember. Unterstützt wird es finanziell durch das Deutsche Kinderhilfswerk mit 1800 Euro.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen steht nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zur Verfügung. Anmeldung: (0157) 87 45 58 68. bau