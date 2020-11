Buslinie 5002: Stadt beharrt auf alter Strecke

Lüneburg. Wenn sich am Donnerstag der Mobilitätsausschuss des Lüneburger Kreistags mit der Buslinie 5002 beschäftigt, ist auch Oberbürgermeister Ulrich Mädge dabei. „Ich begrüße es sehr, dass ich zur Sitzung eingeladen wurde, um unsere Position noch einmal deutlich zu machen“, wird der Verwaltungschef in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Es ist doch klar, dass wir beim Thema Stadtbusverkehr, das uns direkt betrifft, mitreden wollen – zumal wir mit den Menschen vor Ort im Gespräch sind und am besten ihre Wünsche kennen.“ Die Stadt fordert seit Monaten, den alten Linienweg der 5002 wiedereinzuführen – „und zwar ohne Wenn und Aber“.

Wenig anfangen kann Mädge mit der Idee eines zusätzlichen E-Shuttles, wie das die Grünen-Fraktion im Kreistag vorschlägt. „Wenn wir unsere schmalen Innenstadtstraßen vom Verkehr entlasten wollen, brauchen wir keinen zusätzlichen Busverkehr, sondern der Linienverkehr muss schnell (bis 2025) auf E- und Wasserstoffbusse umgestellt werden“, argumentiert der Oberbürgermeister.

Busse fahren Haltestellen in der Innenstadt nicht mehr an

Seitdem der Landkreis gemeinsam mit der KVG zum Ende des vergangenen Jahres einen Fahrplanwechsel umgesetzt hat, fahren die Busse der Linie 5002 (Bardowick) nicht mehr über die Haltestellen in der Innenstadt wie Bürgeramt, Rathaus und den Platz Am Sande. Stattdessen steuern sie nach dem Halt am Reichenbachplatz direkt den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) an.

„Gerade auf der Achse Reichenbachplatz – Schifferwall bilden sich zur Berufsverkehrszeit Staus“, beklagt Mädge. Die Konsequenz: Der Bus sei oft zu spät am ZOB – zum Leidwesen der Fahrgäste. Hinzu komme, dass sich Anwohner von Zeltberg und Sternkamp durch die neue Streckenführung von der Innenstadt abgeschnitten fühlen. Denn wollen sie ins Zentrum fahren, müssen sie jetzt umsteigen.

Für den Oberbürgermeister sind das zwei gewichtige Gründe, die für die Rückkehr zum alten Linienweg sprechen. lz