Gebühren für den Feuerwehreinsatz

Wer die Feuerwehr ruft, braucht Hilfe. Doch der Einsatz ist nicht immer kostenlos. Eine Gebührenordnung regelt, was in welchen Fällen bezahlt werden muss. Die Tarife fürs kommende Jahr waren Thema im Feuerwehrausschuss. Dort berichtete auch Stadtbrandmeister Thorsten Diesterhöft, wie sich sein Haus in Corona-Zeiten aufstellt.

Lüneburg. Wenn Kater Moritz einen Ausflug auf einen hohen Baum macht und von dort nicht wieder runterkommt, kann es sein, dass Frauchen die Feuerwehr ruft. Die rettet dann das mauzende Tier. Die Hilfe ist allerdings nicht kostenlos. Eine Gebührenordnung regelt, was der Bürger in diesem und anderen Fällen zu zahlen hat. Die Sätze müssen jedes Jahr neu ausgerechnet werden. Im Feuerwehrausschuss legte die Verwaltung nun den neuen Tarif fürs kommende Jahr vor. Außerdem ging es darum, wie sich die Feuerwehr auf die aktuelle Corona-Situation eingestellt hat.

Einsätze der Feuerwehr sind bei Bränden, bei Notständen durch Naturereignisse und zur Rettung von Menschen aus akuter Lebensgefahr unentgeltlich. Es handelt sich dabei um sogenannte unentgeltliche Pflichtaufgaben, die die Feuerwehr für die Kommune übernimmt. Per Satzung hat die Stadt festgelegt, welche Einsätze und Leistungen gebührenpflichtig sind. Neben dem Einfangen von Tieren ist das unter anderem die Beseitigung von Ölschäden, das Einrichten von Straßensperren, das Auspumpen von Kellern, das Türöffnen von Gebäuden oder das Fällen von sturzgefährdeten Bäumen.

Tarif muss jedes Jahr neu angepasst werden

Jedes Jahr müsse der Tarif neu angepasst werden, sagte Joachim Bodendieck, Bereichsleiter Ordnung, im Ausschuss. Abweichungen würden sich aufgrund der Einsatzstunden ergeben oder wenn neue Fahrzeuge dazu gekommen sind und sich dadurch die zu bilanzierenden Abschreibungen verändern. In einer Aufstellung hat die Verwaltung aufgelistet, was die Feuerwehr im Fall der Fälle in Rechnung stellt. Bei einigen Posten wird es 2021 teurer, bei anderen günstiger. Der Einsatz eines Teleskopmastfahrzeuges soll pro Viertelstunde im kommenden Jahr 175,75 Euro kosten, bisher waren es 179 Euro. Bei einem Rüstwagen mit technischen Gerät wird es teurer: je Viertelstunde schlagen 250,50 Euro zu Buche, in diesem Jahr waren es noch 174,75. "Allerdings rückt dieser auch nicht mehr so oft aus, weil ein Teil der bisherigen Einsätze, wie zum Beispiel Türöffnungen, nun mit einem so genannten Kleinalarmfahrzeug (KLAF) gefahren werden, das mit einem wesentlich günstigeren Stundensatz zu Buche schlägt", erläuterte Bodendieck. Ein Gerätewagen mit Atemschutz kostet 204 Euro statt bisher 162 Euro, für einen Feuerwehrmann wird nun 15,25 Euro statt bisher14,25 Euro berechnet.

Die Verwaltung gab der LZ zwei Rechenbeispiele: Ein Fehlalarm, also das Auslösen einer Brandmeldeanlage, ohne dass ein Brand vorgelegen hat, würde bei einer fiktiven Einsatzdauer von 30 Minuten, 13 Kräften, einem Kommandowagen, einer Drehleiter und einem Löschgruppenfahrzeug derzeit 819 Euro kosten, im nächsten Jahr 949,50 Euro. Die Rettung aus einem defekten Fahrstuhl ohne akute Lebensgefahr mit vier Einsatzkräften einem Kommando- sowie einem Rüstwagen kostet derzeit 587,50 Euro, im kommenden Jahr kann sie teurer oder billiger werden. Kommt der Rüstwagen zum Einsatz, sind es 756 Euro. Wird das Kleinalarmfahrzeug genutzt, sind es 366,50 Euro. Die Ausschussmitglieder votierten einstimmig für den Gebührentarif.

Maskenpflicht gilt in allen Fahrzeugen

Insgesamt 605-mal ist die Feuerwehr in diesem Jahr bisher ausgerückt, berichtete Stadtbrandmeister Thorsten Diesterhöft. "Ein normales Jahr. Bis zum Jahresende werden es knapp 700 Einsätze sein." Diesterhöft ging auch auf die aktuelle Situation bei der Feuerwehr im Umgang mit dem Coronavirus ein. Alle Vorgaben seien umgesetzt, "die Feuerwehr ist voll einsatzbereit". Quarantäne- und Verdachtsfälle habe es bisher nicht gegeben. Um die Infektionsgefahr für die aktiven Feuerwehrkräfte zu dämmen, seien eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen worden. So sei die Feuerwehr Mitte in Züge geteilt, die im Wechsel von zwei Wochen eingesetzt werden. Die Feuerwehr Süd fahre nur noch Einsätze in ihrem Gebiet. Maskenpflicht gelte in allen Fahrzeugen und Gebäuden, die Fahrzeugbesatzungen sind auf ein Minimum gesetzt. Während die Ausbildung im September und Oktober noch in kleinen Gruppen bis maximal zehn Personen erfolgte, ist sie kreisweit seit dem 31. Oktober wie beim ersten Lockdown wieder eingestellt. Ausbildungen an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz würden nur in minimalem Umfang erfolgen, Diesterhöft befürchtet einen Lehrgangsstau. Alle Jahresabschlussfeiern sind abgesagt sowie vorerst auch alle Jahreshauptversammlungen bis zum 31. März 2021.

Von Antje Schäfer