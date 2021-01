Laptops für Schüler

Mehrgenerationen-Projekt und Secondhand-Lädchen „Lydias Haus“ in Bardowick arbeitet gebrauchte Laptops auf und verleiht sie an Schüler. Denn manchen Kindern fehlt zu Hause die technische Ausstattung, um an der Schulbildung in vollem Umfang teilhaben zu können.

