Die Kandidatenkür in der Samtgemeinde Elbmarsch hat an Schwung gewonnen. SPD und Grüne haben jetzt ihre Kandidaten für die Wahl des Nachfolgers von Rolf Roth (SPD), der seit 2001 Bürgermeister ist, nominiert. Am 12. September tritt für die SPD Kathrin Bockey an, die Grünen schicken Malte Jörn Krafft ins Rennen. Die Freie Wählergemeinschaft sucht indes noch nach einem Kandidaten. Marschachter Bürgermeister tritt zurück.

Immer auf dem Laufenden bleiben mit LZ+ Hier registrieren, um weiter zu lesen. Registrieren

Sie sind bereits LZ+ - Leser?

Anmelden Für mehr Informationen klicken Sie hier.