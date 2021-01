Tür der Johanniskirche angekokelt

Lüneburg. Die Polizeiinspektion Lüneburg gab eine Sachbeschädigung an der St. Johanniskirche bekannt. Unbekannte verursachten einen Brandschaden an der großen Eingangstür der Kirche. Das wurde am Sonnabend gegen Mittag festgestellt. Die massive zweiflügelige Eingangstür weißt am unteren Ende, an der Schnittstelle der zwei Türhälften, Anzeichen eines Brandschadens auf - möglicherweise durch das Anzünden von Papier hervorgerufen, so die Polizei.

Der Sachschaden wird laut Polizei auf circa 500 Euro geschätzt. Die Brandermittler des Fachkommissariats 1 nehmen derzeit die Ermittlungen auf.

Die Polizeiinspektion Lüneburg bittet um Hinweise - unter der Telefonnummer (04131) 83062215.

lz