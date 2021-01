Das Personal ist der Flaschenhals

Eine teils dramatische Lage in ostdeutschen Krankenhäusern, dagegen eine deutlich ruhigere Situation auf den Corona-Stationen im Norden, so auch in Lüneburg. Doch warum werden nicht mehr Patienten, die sich in einem kritischen Gesundheitszustand befinden, innerhalb des Landes verlegt?

