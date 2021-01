Superwahljahr und reichlich Probleme

Die Verwaltungschefs der Region blicken in die Zukunft. Heute: Rolf Roth.

Das Jahr 2021 wird eine Fülle besonderer Herausforderungen für uns alle und auch für die Samtgemeinde Elbmarsch mit sich bringen. Das fängt mit diversen anstehenden Wahlen an: Bundestag, Kreistag, Samtgemeinderat und Gemeinderäte mit jeweils neuen Bürgermeistern – 2021 wird voraussichtlich ein Superwahljahr.

Spannend wird hierbei nicht nur der Wahlkampf, sondern auch die Durchführung der Wahl. Sicherlich wird in jedem Fall mit vermehrter Briefwahl zu rechnen sein, ob und wie aber daneben eine Präsenzwahl stattfinden kann und wie die zahlreichen erforderlichen Wahlhelfer hierfür organisiert und geschützt werden können, das sind zum jetzigen Zeitpunkt noch große Unbekannte.

Auch der Samtgemeindebürgermeister soll neu gewählt werden, und ich habe mich schweren Herzens nach drei Wahlperioden und genau 20 Dienstjahren dazu entschieden, nicht erneut zur Wahl anzutreten und mich insgesamt aus der aktiven Politik zurückzuziehen.

Haushalt bleibt ein wichtiges Thema

Natürlich bleibt auch in 2021 der Haushalt ein wichtiges Thema, weiterhin und mehr denn je müssen Sparmöglichkeiten gefunden werden, wenn wir unsere freiwillige Infrastruktur dauerhaft aufrechterhalten wollen. Hierüber herrscht in Politik und Verwaltung große Einigkeit, sodass dieser Herausforderung mit gemeinsamer Anstrengung begegnet werden wird. Denn fest steht: Sollten wir nicht bereit sein, selbst Veränderungen vorzunehmen, werden wir verändert. Es ist in jedem Falle besser, nicht die Zügel aus der Hand zu geben, denn die Mittel werden nicht für alle Wünsche vorhanden sein.

Ein Ersatz unseres Jugendhauses „Deichhaus“ steht an und lässt sich trotz der Finanzlage nicht weiter aufschieben, das alte Gebäude ist abgängig. In 2021 sollen konkrete Planungen für den Ersatzbau erstellt werden, der auch Räumlichkeiten für Senioren und für den Umzug der Bücherei enthalten soll. In 2022 soll der Bau erfolgen.

Wobei diese Punkte ohne Ausnahme unsicher sind. Wir haben im vergangenen Jahr gelernt, dass kleinste Dinge das gesamte Geschehen umstoßen können, und so ist für das Jahr 2021 die größte Erwartung oder Hoffnung, vor allem Gewissheit zu erlangen, wann bzw. ob eine echte Normalität und eine Art Planungssicherheit zurückkehren können.