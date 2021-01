Ortsschilder und Sperren verschwunden

Zuletzt sind in Vögelsen eine ganze Reihe von Gegenstände aus Metall aus dem öffentlichen Raum verschwunden: Angefangen bei Ortsschildern über Durchlaufsperren an der Buchholzer Bahn bis hin zu Edelstahlmuttern und Papierkörben auf dem Festplatz.

Zuletzt sind in Vögelsen eine ganze Reihe von Gegenstände aus Metall aus dem öffentlichen Raum verschwunden: Angefangen bei Ortsschildern über Durchlaufsperren an der Buchholzer Bahn bis hin zu Edelstahlmuttern und Papierkörben auf dem Festplatz.

Vögelsen. In Vögelsen verschwindet derzeit so einiges – zum Ärger von Bürgermeisterin Silke Rogge. Das Ortsschild aus Richtung Lüneburg kommend ist ebenso weg wie das am Pesthüttenweg südlich des Neubaugebietes Süderfeld III. "Der Bauhof ist schon damit beauftragt neue Schilder zu beschaffen, die entwendeten werden wohl in irgendeiner Kellerbar hängen", vermutet Rogge.

Doch damit nicht genug: Professionell abgebaut und weggeschafft haben Unbekannte auch die Durchlaufsperren aus Holz und Metall im Zuge des Rad- und Spazierweges Buchholzer Bahn. Montiert hat sie die Gemeinde aus Sicherheitsgründen an Straßenübergängen. Stehen geblieben sind nun lediglich die einbetonierten Metallpfosten. "Viele Passanten vermuten, dass wir die Sperren aufarbeiten", sagt die Bürgermeisterin. "Tatsächlich sind sie im vergangenen November geklaut worden und müssen jetzt ersetzt werden. Allein das ist ein Schaden von 6000 Euro", ärgert sich Rogge. Anzeige bei der Polizei hat die Gemeinde zwar erstattet, doch ist das Verfahren laut Bürgermeisterin inzwischen eingestellt worden. Sie schätzt: "Bis die Sperren wieder stehen, werden wohl noch einige Wochen vergehen."

Zwei Papierkörbe aus Metall abgebaut und mitgenommen

Unter Schwund leidet derweil auch der Vögelser Festplatz am Ortsrand in Richtung Mechtersen. Dort sind um den Silvestertag herum der Bürgermeisterin zufolge zwei Papierkörbe aus Metall abgebaut und mitgenommen, ein dritter ist mit Betonfuß aus dem Boden gerissen und nahe gelegene Büsche geworfen worden. Und erst am Dienstag hat ein Gemeindearbeiter Rogge darüber informiert, dass bei den Sitzgelegenheit im Unwetterunterstand auf dem Festplatz die Muttern aus Edelstahl abgeschraubt und entwendet worden sind. "Weit mehr als 50 Stück", berichtet Rogge. Sie vermutet: "Da hat es jemand offenbar auf Gegenstände aus Metall abgesehen, die anderweitig verwertet werden können." Und die Bürgermeisterin hat Sorge, dass sich diese Taten wiederholen. "Es macht mich traurig. Da geben wir uns Mühe, investieren Zeit und Geld und müssen dann immer wieder von vorne anfangen." ml