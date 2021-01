Video: Roman trifft… Miss Niedersachsen

Isabelle Stoppel, die frisch gekürte Miss Niedersachsen, ist zu Gast in unserem Videotalk "Roman trifft...". Moderator Roman Gerth hat die 21-jährige Lüneburgerin an zwei ihrer Lieblingsorte in ihrer Heimat getroffen: an der Musikschule und am Stint.

