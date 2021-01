Mehr tun für Inklusion und Barrierefreiheit

Die Verwaltungschefs der Region blicken in die Zukunft. Heute: Wolfgang Krause.

Salzhausen. Im Juni 2020 hat der Samtgemeinderat nach intensiver 5-jähriger Planung als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung die ARGE August Reiners/Günter Effinger mit dem Teilneubau der Grundschule beauftragt. Durch den Teilneubau werden Inklusion, Barrierefreiheit und moderne Raumstrukturen umgesetzt. Mit 12,8 Millionen Euro handelt es sich um das größte Projekt der Samtgemeinde Salzhausen. Diese Investition in den nächsten Jahren zu bewältigen, ist für den Rat und die Verwaltung eine große Herausforderung. Herzstück des Teilneubaus der vierzügigen Grundschule sind die Klassenräume mit den angegliederten Differenzierungsräumen und den Marktplätzen pro Jahrgang. Die Erdarbeiten werden 2021 abgeschlossen sein. Im Anschluss beginnen die Arbeiten am Fundament. Die Fertigstellung des Projektes ist für Mitte 2022 geplant.

Auch in der Aue-Grund-Schule Garstedt sind die Räumlichkeiten barrierefrei und inklusiv herzustellen. Das wird in den nächsten Jahren sukzessive durch kleinere Umbaumaßnahmen sichergestellt werden können. Bereits 2020 wurden drei Differenzierungsräume geschaffen sowie zusätzlich notwendige Fluchtwege. Außerdem werden kurzfristig die bewegliche Trennwand in der Aula zum Musikraum sowie die Fußböden in den Klassenräumen erneuert.

Josthof hat einen neuen Eigentümer gefunden

Anfang 2021 wird das neue Feuerwehrgerätehaus in Salzhausen fertiggestellt und ist dann ein Feuerwehrgebäude für alle Feuerwehren der Samtgemeinde Salzhausen. Es dient der Stützpunktwehr Salzhausen als neues Domizil. Zusätzlich entsteht dort eine zentrale Bekleidungskammer und eine Lagerhalle für Verbrauchs- und Ausbildungsmaterial, zugänglich für alle Ortswehren. Auch die kommunale Einsatzleitung wird zukünftig hier stationiert sein und von dort aus bei Großschadens- oder Katastrophenlagen den Einsatz der Feuerwehren leiten und führen. Das Grundzentrum Salzhausen entwickelt sich kontinuierlich weiter und wird neben der Ausweisung von weiteren Neubaugebieten auch insbesondere im Handels- und Gewerbebereich 2021 weiter ausgebaut. Zusätzlich werden zur Förderung der Innenverdichtung bestehende Bebauungspläne sukzessive angepasst.

Der Josthof hat einen neuen Eigentümer gefunden, der dem Gemeinderat in Kürze einen ersten Planungsentwurf vorlegen wird. Wir hoffen, dass 3,5 Jahre nach dem Brand der historische Ortskern von Salzhausen wieder ortsüblich aufgebaut werden kann.

Die Herausforderungen in diesem ganz besonderen Jahr haben gezeigt, wie wichtig eine produktive, vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit den politischen Gremien der Gemeinde und Samtgemeinde sowie interkommunal ist. Dieses wünsche ich mir auch für das Jahr 2021.