Verheddert im Dickicht von Widersprüchen

Lüneburg. „Ich weiß nicht, was ich mitbekommen habe.“ Zeugenaussagen wie diese schätzen Richter gar nicht. Gleichzeitig aber fühlen sie sich davon geradezu angespornt, weiter nachzuhaken und immer tiefer zu bohren, so lange, bis verzweifelt aufgebaute Argumentationswälle zusammenbrechen und die Wahrheit Schritt für Schritt ans Licht kommt – oder auch nicht. Darum ging es auch am zweiten und dritten Verhandlungstag gegen Avni B., der sich wegen schweren Raubes vor dem Landgericht verantworten muss.

Zu klären hat die 4. große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg unter ihrem Vorsitzenden Richter Thomas Wolter, ob der 25-jährige Angeklagte am 19. November 2019 zusammen mit einem Kumpel den Bleckeder Pierre H. mit einer Pistole bedroht, ihn zu Boden geworfen, getreten und dessen Handy abgenommen und im weiteren Verlauf einen Dritten ebenfalls mit der Pistole bedroht und ihm Geld und Papiere abgenommen haben soll.

Stochern im Nebel

Doch die Verhandlung wurde zu einem schier endlosen Stochern im Nebel. Nur mühsam und unter immer wieder den Zeugen in Erinnerung gerufener Aussage- und Wahrheitspflicht erfuhr die Kammer, dass zwei der Zeugen, die am Tattag per Auto von Bleckede nach Lüneburg gekommen waren und in Kaltenmoor auf den Angeklagten stießen, ihn auch als Täter ausmachten.

Was die Bleckeder dort aber genau wollten, war von ihnen nicht zu erfahren. „Dazu sage ich nichts“, war stets die Antwort, die sie sich offenbar eingeprägt hatten, nachdem das Gericht sie aufgeklärt hatte, nicht aussagen zu müssen, sollten sie sich damit selbst belasten.

Ging es um Drogen?

Dass diese Gefahr besteht, hatte die Staatsanwaltschaft ausreichend deutlich gemacht. Sie geht in ihrer Anklage davon aus, dass es bei dem Zusammentreffen der jungen Männer aus Bleckede mit Avni B. auf dem Gelände des Lidl-Markts in Kaltenmoor um Drogengeschäfte ging – ein Delikt, dessen sich die Bleckeder strafbar machten, sollten sie davon berichten.

Richtig eng wurde es für den Angeklagten Avni B. aber durch die Aussage einer Zeugin, die als frühere Freundin von Angelino H., einem Freund des Angeklagten, aussagte. Sie bestätigte, dass der Angeklagte ihr eine Sprachnachricht aufs Handy geschickt hatte, in der er ihr mitteilte, den Überfall am Lidl-Markt „für Angelino“ gemacht zu haben. Dieser verhedderte sich vor Gericht ebenfalls in Widersprüchen, räumte aber letztlich ein, indirekt an dem Geschehen gemeinsam mit dem Angeklagten beteiligt gewesen zu sein.

Angst vor dem Angeklagten

Und es gab noch einen weiteren Zeugen, der angab, unmittelbar vor der Tat mit dem Angeklagten in Tatortnähe zusammengewesen zu sein. Dass er zuvor anderes erklärt habe, habe er „aus Angst“ vor den Angeklagten gesagt. Diese Aussage wiederum steht im Widerspruch zu der Erklärung der Verlobten des Angeklagten, ihr Verlobter sei am Tatabend wie gewohnt um 18 Uhr nach Hause gekommen. Anschließend habe man zusammen mit der gesamten Familie in der Wohnung der Eltern in Kaltenmoor gegessen. Lediglich um gegen 19 Uhr hätten sie und ihr Verlobter sich vor dem Haus mit der Vermieterin ihrer künftigen Wohnung getroffen. Zur Erinnerung: Die Tat ereignete sich gegen 18.30 Uhr.

DNA-Test steht noch aus

Fraglich bleibt indes, welchen Wahrheitsgehalt die Aussage des Zeugen hat, der zusammen mit den beiden anderen Bleckedern per Auto nach Lüneburg gekommen waren. Den Angeklagten könne er nicht als denjenigen wiedererkennen, der mit einer Waffe ins Auto gestiegen sei, erklärte er. Zu den Gründen ihres Lüneburg-Besuchs wollte er sich aber auch nicht weiter äußern, um sich nicht selbst zu belasten.

Spannend dürfte der Prozess auch weiterhin bleiben. Denn das Gericht kündigte die Anhörung einer Gutachterin an, die einen DNA-Test an der Mütze vorgenommen hatte, die vermutlich einer der Täter in dem Auto vergessen hatte. Die Verhandlung wird am 4. Februar fortgesetzt.

Von Ulf Stüwe