Bauland bleibt teure Mangelware

Wer eine Wohnung mieten oder ein Haus kaufen will, muss in Lüneburg noch tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus dem neuen Grundstücksmarktbericht hervor. Die Preise explodieren vor allem in einem Bereich.

Lesen, was Lüneburg bewegt Sie sind schon registriert oder haben LZ+ bereits abonniert? Anmelden



Jetzt testen



Hier entlang Sie haben ein Print- oder ePaper-Abo? Sie sind neu hier?