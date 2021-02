Zwei Tote in Drage

Drage. Die Polizei ermittelt am Dienstagnachmittag in Drage im Landkreis Harburg nach dem Fund von zwei Toten in einer Doppelhaushälfte. Laut ersten Informationen wurden die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei gegen 13:30 Uhr zu dem Grundstück an der Drennhäuser Straße alarmiert. Dort soll ein Mann nach ersten Erkenntnissen seine Frau und dann sich selbst getötet haben.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei hat in Schutzanzügen das Haus betreten und den Tatort begutachtet. Das Gebäude liegt auf einem weitläufigen Grundstück zwischen Landstraße und Deich zur Elbe sowie weiteren Grundstücken links und rechts. Weitere Hintergründe sind bisher unklar. lz