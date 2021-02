Protestspaziergang begleitet Pumpversuch

Oft verschoben, doch nun soll es tatsächlich losgehen: Die Coca-Cola-Tochter Apollinaris Brands startet am Mittwoch den umstrittenen Pumpversuch am Brockwinkler Weg. Der Versuch soll Aufschluss darüber geben, ob und welche Auswirkungen eine Grundwasserentnahme auf die Umwelt hat.

Insgesamt rund 118 000 Kubikmeter Wasser sollen in den kommenden Wochen in den Bachlauf des „Kranken Hinrich“ geleitet werden. Der Pumpversuch dient der Vorbereitung des endgültigen Erlaubnisverfahrens zur Wasserentnahme an einem geplanten dritten Brunnen. Das Verfahren will der Konzern beim Landkreis Lüneburg beantragen.

Die Bürgerinitiative "Unser Wasser" hat angekündigt, den Start des Pumpversuches mit einem "Protestspaziergang" zu begleiten. lz

