Söder stellt sich bei Lüneburger CDU vor

Lüneburg. Einen "Innovationssprung" in Deutschland mahnte CSU-Chef Markus Söder als Gast des CDU-Kreisverbandes an. Und war zugleich Teil eines solchen. Denn die Christdemokraten der Region haben ihren Neujahrsempfang am Dienstag Abend erstmals in digitaler Form durchgeführt. Das lobte der bayerische Ministerpräsident umgehend als richtigen Weg, um auch jüngere Wähler zu erreichen.

Söder warb in einem Zwiegespräch mit Felix Petersen, dem Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes, für eine Öffnung der Union für ökologische Themen. "Mir ist wurscht, wenn manche Maßnahmen gegen den Klimawandel auch von den Grünen gefordert werden. Man kann supergrüne Politik machen, braucht dafür aber die Grünen nicht." Söder warnte erneut vor einer verfrühten Lockerung der Corona-Maßnahmen. "Der Schutz des Lebens ist zentral in unserem christlichen Weltbild."

Von Joachim Zießler