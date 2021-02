Familiendrama in Drennhausen

Ein Ehepaar wurde in Drennhausen tot aufgefunden. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass der Mann erst seine Frau, dann sich selbst tötete. Vor mehr als fünf Jahren erschütterte ein ähnlicher Fall nur wenige Kilometer weiter die Elbmarsch.

Drennhausen. Ein schmuckes Doppelhaus vor dem schneebedeckten Elbdeich in Drennhausen – vor dieser friedlichen Kulisse muss sich am Dienstag ein Familiendrama abgespielt haben, das mit zwei Toten endete. Auch nach mehr als fünf Jahren ist den Einwohnern der Gemeinde Drage, zu der auch das Dorf Drennhausen gehört, das Drama um Familie Schulze präsent.

Der Ehemann wurde kurz nach dem Verschwinden der Familie tot aus der Elbe geborgen, von seiner Frau und seiner Tochter fehlt seither jede Spur. Man vermutet, dass der Ehemann sowohl die Tochter als auch seine Frau getötet hatte. Nur wenige Kilometer weiter fand jetzt eine weitere Tragödie statt, die die Elbmarsch erschüttert.

Gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei von Verwandten einer 56-Jährigen, die in dem Doppelhaus am Deich lebte, alarmiert. Die Drennhäuserin war zu einem festen Termin von ihren Angehörigen erwartet worden, aber nicht erschienen. Da auch keine Nachricht von ihr kam, wollte ein Verwandter nach der Frau sehen. Als er sich im Haus auf der Suche nach seiner Angehörigen umsah, entdeckte er sowohl die 56-Jährige als auch ihren ein Jahr älteren Ehemann leblos im Haus.

Polizei und Rettungsdienst kamen für Hilfe zu spät

Sofort wurde ein Notruf abgesetzt und sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst alarmiert. Doch weder die Besatzungen mehrerer Streifenwagen noch die Sanitäter, die schnell vor Ort waren, konnten noch etwas für das Ehepaar tun. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Ein Kriseninterventionsteam wurde nach Drennhausen beordert, um sich um den Angehörigen zu kümmern, der das Paar tot aufgefunden hatte.

Die Polizei begann gleich nach ihrem Eintreffen am Tatort mit der Spurensuche und begann mit ersten Befragungen zu den Opfern und möglichen Motiven.

Tatwaffe ein "scharfer Gegenstand“

Die aktuelle Spurenlage, so Polizeipressesprecher Jan Krüger, deutet daraufhin, dass der 57-Jährige Mann seine Frau mit einem scharfen Gegenstand erst tödlich verletzte und sich im Anschluss an die Tat dann selbst das Leben nahm. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen an der Tat gebe es, so Krüger, derzeit nicht.

Weitere Erkenntnisse hatte die Kriminalpolizei bis zum Abend nicht. Die Ermittlungen in Drennhausen dauern allerdings noch an.

Von Francis Waber