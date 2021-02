Haussperling verteidigt seinen Spitzenplatz

Wer fliegt denn da? Was zwitschert im Garten? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Aktion "Stunde der Wintervögel". Mitgemacht haben diesmal so viele Teilnehmer wie nie zuvor. Dabei dürfte der Mangel an Freizeitaktivitäten in Zeiten von Corona eine Rolle gespielt haben. Die nächste Vogelzählung findet mit der „Stunde der Gartenvögel“ vom 13. bis 16. Mai statt.

