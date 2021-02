Fasziniert von der Schachkultur

Lüneburg. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für den Schachsport, hat zahlreiche Schach-AGs an Schulen eingerichtet, den Verein Lüneschach gegründet und Turniere organisiert. Nun kann Karol Lalla sich auf eine besondere Ehrung freuen: den Deutschen Schachpreis. Der Deutsche Schachbund (DSB) hat den Lüneburger Pädagogen in der Kategorie „Schach in der Bildung“ nominiert. Der Verband hat im vorigen Jahr seine Statuten überarbeitet und neue Preiskategorien geschaffen, mit dem Ziel, das Engagement und die herausragende Förderung des Schachsports wertzuschätzen.

Das Projekt, mit dem Karol Lalla auf die Liste kam, ist ein online-Schachturnier sowie eine online-Lesung mit dem Schriftsteller Alexander Günsburg. „Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, um auch in Corona-Zeiten Schach anbieten zu können, damit wir unsere Mitglieder nicht verlieren“, erklärt er. Daneben bieten wir Online-Kurse für Neueinsteiger, die sehr gut angenommen werden.“

Boom durch Serie "Das Damengambit"

Mit „wir“ ist Lüneschach/Kultur & Schach in Lüneburg gemeint, angesiedelt im Familienzentrum plus Am weißen Turm. Die Lockdownzeit sei eine gute Gelegenheit, mit dem Brettspiel anzufangen. Einen regelrechten Nachfrage-Boom für Schachkurse habe die Netflix-Serie „Das Damengambit“ ausgelöst, so Lalla. Auch Anleitungen für die Teilnahme an online-Turnieren gebe es. Und genau das, die Weiterführung des Sports auch in Corona-Zeiten, kam und kommt beim DSB so gut an.

Karol Lalla liebt nicht nur das königliche Spiel an sich, sondern auch die gesamte Kultur, die dieser Denksport beeinflusst – von Musik über Kunst bis hin zur Literatur. Ende März steht nun die online-Lesung mit Alexander Günsberg an, die eigentlich im Hause Lünebuch stattfinden sollte und Ende April das online-Turnier. Nun also alles via Internet, die Pokale werden nach Hause geschickt.

„Alexander Günsberg habe ich bei einer Amateur-Schach-WM kennengelernt, bei der er Weltmeister geworden ist. Bei der Lesung wird der Schweizer Schriftsteller sein Buch „Das Ende der Schachnovelle“ vorstellen. Wie lange Corona noch Präsenzveranstaltungen ausbremst, weiß niemand, aber dass Karol Lallas Engagement für den Denksport noch lange nicht zu Ende ist, das ist ziemich sicher.

Von Dietlinde Terjung