Osterfeuer im Kreis fallen aus

Lüneburg. Auf eine lieb gewonnene, wenn auch in Teilen umstrittene Tradition im Frühjahr werden die Einwohner in Stadt und Landkreis Lüneburg auch in diesem Jahr verzichten müssen: die Osterfeuer. Der Landkreis Uelzen hat eine entsprechende Pressemitteilung bereits am Mittwoch verschickt, der Landkreis Lüneburg will voraussichtlich Ende der Woche nachziehen. „Es steht aber schon fest, dass es auch bei uns keine Osterfeuer geben wird“, sagte Kreissprecher William Laing auf LZ-Anfrage.

Für die Feuerwehren kommt diese Entscheidung wenig überraschend. „Wir haben bereits Anfang Dezember alle Veranstaltungen bis Ende März dieses Jahres abgesagt“, erklärt Lüneburgs Kreisbrandmeister Torsten Hensel. „Deshalb war allen klar, dass es Anfang April keine Osterfeuer geben würde, bei denen vielerorts mehrere Hundert Menschen zusammenkommen.“ Im Gegenteil: Bei einer Online-Sitzung des Kreiskommandos am Dienstagabend hätten die Teilnehmer abgesprochen, den Ortsfeuerwehr zu empfehlen, erst gar keinen Grünschnitt für die sogenannten Brauchtumsfeuer anzunehmen, berichtet Hensel.

Grünschnitt darf nicht gesammelt werden

Auch der Landkreis Uelzen weist in seiner Pressemitteilung schon einmal vorsorglich darauf hin, dass in diesem Jahr kein Grün- und Strauchschnitt für Osterfeuer gesammelt werden darf. Vielmehr ruft Landrat Heiko Blume die Einwohner des Kreises dazu auf, Strauch- und Baumschnitt nach Möglichkeit auf dem eigenen Grundstück zu verwerten. Dieser lasse sich etwa zu Mulch- und Düngematerial verarbeiten. „Überlegen Sie, ob Sie dafür gemeinsam mit Nachbarn einen Häcksler mieten“, sagt Blume. Zudem können Privatpersonen pflanzliche Abfälle über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Uelzen und die GfA im Landkreis Lüneburg entsorgen.

Noch keine Entscheidung getroffen hat in Sachen Osterfeuer der Landkreis Harburg. „Wir behalten das Infektionsgeschehen im Auge, sehen derzeit aber noch keinen Grund als Landkreis die Brauchtumsfeuer zu untersagen“, erklärt Kreissprecher Andres Wulfes. ml