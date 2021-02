Mehrfamilienhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Winsen. Ein Wohnungsbrand hat am späten Samstagabend gegen 20.40 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Straße Im Saal in Winsen unbewohnbar gemacht. Als die Winsener Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Wohnzimmer im Parterre und offenes Feuer war sichtbar. Eine Person wurde von den Einsatzkräften vom Balkon gerettet und in Sicherheit gebracht. Alle weiteren konnten das Gebäude verlassen.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Im Verlauf des Einsatzes verletzten sich zwei Feuerwehrleute, einer davon wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch zwei Bewohner aus dem Haus wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in die Klinik gefahren.

Da der Brandrauch durch das gesamte Haus und alle Wohnungen gezogen war, wurde es für unbewohnbar erklärt.

Insgesamt waren ungefähr 100 Feuerwehrleute von vier Feuerwehren am Einsatzort. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei aufgenommen. lz