Die Stadt stopft das Museumsloch

In Folge der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie kam weniger Eintrittsgeld in die Kassen von Salzmuseum und Museum Lüneburg. Deshalb hatte sich die Stiftung bereits im Dezember hilfesuchend an die Stadt gewandt. Der Rat hat nun einstimmig einen weiteren Zuschuss in Höhe von 60.000 Euro gewährt.

