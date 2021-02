Hilfe, die bei den Menschen in der Region ankommt

Lüneburg. Schon seit 1958 gibt es die Hilfsorganisation Guter Nachbar, die in Stadt und Landkreis Lüneburg unverschuldet in Not geratenen Menschen hilft. Sei es die unerwartet hoch ausgefallene Heizrechnung, die defekte Waschmaschine, eine Krankheit, die eine Familie aus der Bahn wirft, oder Schulmaterial für die Kinder, das nicht erstattet wird – der Gute Nachbar hilft.

Im Guten Nachbarn haben sich zusammengeschlossen: die Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband, der Paritätische, Kreisverband und Ortsverein Lüneburg im Deutschen Roten Kreuz, die Diakonie und die Landeszeitung. Ein Grundsatz der Arbeit: Vor jeder finanziellen Unterstützung steht eine individuelle Beratung durch die Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen.

Vor allem aus zahllosen kleinen und großen Spenden speist sich der Topf, aus dem der Gute Nachbar den Menschen in der Region hilft. „Wir leisten konkrete Hilfe für Menschen, die diese Unterstützung wirklich verdient haben“, sagt Irene Skrobanek, Vorsitzende des Guten Nachbarn.

Die Spendenbereitschaft – vor allem in Zeiten der Coronapandemie – war auch in den vergangenen Monaten enorm. So kamen bei einer Aktion des Lauftreffs Gellersen insgesamt 1030 Euro zusammen. Hier ein weiterer Ausschnitt aus der Liste der großzügigen Spender:

In den vergangenen Wochen haben bereits gespendet (wenn kein Ort angegeben ist, wurde dieser nicht genannt oder es ist Lüneburg): Petra Madaus (50 Euro), Friedel Wilke (50), Maren und Thorsten Ehlbeck (Melbeck/50), Norbert Frank und Christiane Kreye (50), Agnes Lux (50), Elke und Hans-Werner Lemke (50), Bettina Eva Isabella Freerk (50), Dr. Friedhelm Berkenbusch (Reppenstedt/50), Birgit und Markus-Olaf Horn (Lüdershausen/50), Adelheid und Yorck Luce (50), Monika und Karl-Ludwig Warner (50), Dorothea und Hartmut Otter (50), Joachim Niebuhr (50), Mona und Ingo Muth (Reppenstedt/50), Angelika Benning (50), Almut und Karl-H. Weihmann (75), Manfred Theobald (80), Jens Schulz und Birgit Faulstrich (100), Stefanie Quermann (100), Gabriele und Dietmar Gunther (100), Heide-Marie und Manfred Borth (100), Christa Cordes (100), Marga und Harald Ullrich (100), Marion Luecking (150), Dr. Roland Schmidt (200), Prof. Dr. Volkert Petersen (250), Ilse Surborg (10), Sabine Lingat (20), Karin Kathmann (20), Annelore Kirchheiner (25), Ulrich Hinz (30), Inge Wiegels (30), Klaus-Egon Schroeder (30), Rosa und Hans Cyll (40), Dr. Ricarda Strobel (50), Eileen und Friedrich Vortmüller (50), Renate Gorlich (50), Heidi und Dirk Jendritzky (50), Anke Sander (Neetze/50), Regine und Werner Meyn (Horburg/50), Inge und Hans-Gernod Strauch (50), Helga Hentschel (50), Gertrud und Dietrich Harneith (50), Hans Meiger (Reppenstedt/50), Helga Nieland (50), Margret Lesch (50), Ralf Jacobs (75), Monika Reiske-Bohnke (80), Paul-Friedrich Rudolph (100), Hannelore und Wolfgang Kiecksee (100), Regina Emilie Berta Albers (100), Silvia Simmangk (Reppenstedt/100), Lilly Langhagen (100), Hans Joachim Schollenberger (100), Martin Schnelle (100), Dr. Peter Stein (100), Evelin und Manfred Skrandies (Amelinghausen/100), Joachim Peter (100), Klaus-Peter Haekel (120), Antje Schwerin (150), Jens Werner-Graper (200), Andreas Venske (300), Rolf Schröder Ingenieurgesellschaft RSI, Hamburg (500), Wiebke und Jürgen Peters (500), Claudia und Frank Scheithauer (1000), Reiner Heinz (15), Ursula Puffahrt (20), Bertold Szyszka (20), Marion und Henning Soltau (Scharnebeck/25), Brunhild Diedrichs (25), Ursula Göbel (25), Silvia Borell du Vernay (30), Rotraut Nitsche (30), Marlies Schlich (30), Ingrid Thieleboerger (30), Kathrin Dreessen (50), Helga und Heinrich Heidbrock (Adendorf/50), Ingrid und Walter Kloodt (50), Margund Duetzmann (50), Christel Schmidt (50), Gabriele und Dietrich Dickow (50), Peter Schnelle (50), Astrid Moritz-Angerstein (50), Silvia Worthmann (75), Helga und Klaus Hamann (100), Bernadette Flerlage (100), Elke Kleist (100), Heinrich Hagemann (100), Gudrun und Ralf Hartmann (Bleckede/100), Helma Trapp (Bardowick/100), Heike und Uwe Meyer-Burow (100), Heidrun und Gerhard Luellau (100), Betreuungsbüro Hampe und Gollinger GbR (100), Myrna und Hermann Knaack (Bardowick/150), Elke und Klaus Pawellek (200), Barbara und Nikolaus Seippel (200), Sabine Trebchen (200), Silke und Siegfried Krause (250), Ehepaar Claassen (300), Petra Glasenapp (500), Carsten Schuh (20), Gisela Schmidl (20), Wolfgang Meyer (30), Christa und Alfred Heymann (50), Brigittte Wetzel (50), Liane und Ulrich Busch (50), Helga Gerhardt (50), Renate Frotscher (50), Erika Gebel (50), Sabine Brunke-Reubold und O. Brunke (50), Erika und Herbert Vogler (50), Anne-Katrin Gos (100), Susanne und Christoph Brandau (100), Alve Schulz (Ellringen/100), Martina und Andreas Vogt (100), Bärbel und Hans-Jürgen Gerhold (Reppenstedt/100), Dr. Klaus Visser (100), Brigitte und Joachim Eck (100).

Von Ingo Petersen