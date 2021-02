Glühwein und Menschenmassen am Inselsee

Scharnebeck. Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei bei einem Einsatz am Inselsee in Scharnebeck. Rund 500 Personen waren dort vor Ort. Aus dem Kiosk am See wurden unter anderem heiße Getränke und Würstchen verkauft, welche auch dort im unmittelbaren Nahbereich auf Sitzbänken verköstigt wurden, meldete die Lüneburger Polizei.

Gegen den Kiosk-Betreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wegen Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung eingeleitet. Viele Leute befanden sich auf der nicht freigegebenen Eisfläche des Inselsees. Die Polizei wies auf die Gefahren sowie auf Corona-Verstöße hin, stellte Personalien fest, soweit dies möglich war.

Menschenansammlungen sind in der derzeitigen Corona-Lage möglichst zu vermeiden, betonten die Ordnungshüter. saf