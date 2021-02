Präsentation ist keine Planung der Bahn (mit Grafiken)

Geschockt hat die Deutsche Bahn mit ihrer Präsentation zum Umbau des Lüneburger Bahnhofs und einer ortsnahen, zweigleisigen Umfahrung der Hansestadt am Dienstag in der Gläsernen Werkstatt viele Vertreter aus der Region. Am Tag danach stellt der Sprecher Großprojekte des Konzerns klar: "Was präsentiert wurde, hat mit der Planung der Bahn nichts zu tun."

