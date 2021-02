Großprojekt Brücke geht an den Start

Gesprochen wurde seit Jahren schon über den Neubau der Eisenbahnbrücke an der Bleckeder Landstraße. Nun geht das Großbauprojekt, an dem die Deutsche Bahn, die Stadt und die AGL beteiligt sind, an den Start. Details dazu wurden bei einer Online-Informationsveranstaltung präsentiert – auch, dass es in den kommenden Jahren immer zu Sperrungen kommen wird und die Anwohner sich auf Lärm einrichten müssen.

