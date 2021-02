Amelinghausen: Mareike Witte will in den Chefsessel

Amelinghausen. Sie engagiert sich im Heideblütenfestverein, ist Mitglied im Amelinghausener Basar-Team, sitzt seit 2016 im Gemeinderat – und hat nun vor, ihre Heimat-Kommune an der Verwaltungsspitze zu gestalten: Mareike Witte will für die CDU ins Rennen um das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin gehen. Dafür hat der erweiterte Vorstand des CDU-Samtgemeindeverbandes am Montagabend einstimmig grünes Licht gegeben. Allerdings: „Auf kommunalpolitischer Ebene ist das Parteibuch für mich absolut zweitrangig“, sagt die Diplom-Verwaltungswirtin und zweifache Mutter. „Es geht mir darum, die Samtgemeinde voranzubringen – und dazu gehören alle: Rat, Verwaltung und Bürger.“

Ende letzten Jahres hatte Claudia Kalisch bekanntgegeben, dass sie sich 2021 nicht für eine zweite Amtszeit bewerben würde. Daraufhin verkündete bereits Anfang des Monats Amelinghausens Gemeindedirektor Christoph Palesch seine Kandidatur. Für die kommenden Monate wünscht sich Mareike Witte nun vor allem eines: einen „fairen und positiven Wahlkampf auf Augenhöhe“.

