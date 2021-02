Wird der Sande künftig frei vom Busverkehr sein?

Die CDU will Kleinbusse mit Elektroantrieb schon bald im Test auf einer Innenstadt-Ringlinie mit Anbindung an den Bahnhof fahren lassen. Die designierte CDU-Oberbürgermeister-Kandidatin Monika Scherf sagt: „Mein Ziel ist, den Sande frei vom Verkehr zu bekommen“. Die nächste Sitzung des Mobilitätsausschusses findet am nächsten Dienstag um 16 Uhr in der BBS I statt.

