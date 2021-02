Gutscheine bleiben gültig

Annähernd 1600 Gutscheine für Kundinnen und Kunden aus Stadt und Landkreis, die an den Advents-Samstagen (vor dem Lockdown) per Rad in die Stadt gefahren sind, hatte die Hansestadt im Winter ausgegeben. Und auch die Gutscheine im Tausch gegen Einkaufs-Bons aus Geschäften der Innenstadt liefen zwischen dem Start am 7. Dezember und dem Lockdown am 16. Dezember bereits gut an. Doch nicht alle Interessierten konnten ihre Bons dann noch rechtzeitig eintauschen bzw. die Gutscheine einlösen.