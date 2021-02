Sparkassengebäude weckt Interesse

Den Blick in die Zukunft richtet die Samtgemeinde Scharnebeck. Der Rat hat die Option für den möglichen Kauf des Sparkassengebäudes im Scharnebecker Zentrum ab 2022 beschlossen. Hintergrund ist, dass die Verwaltung in den kommenden Jahren mehr Raumbedarf im Rathaus erwartet. Allerdings gibt es in diesem kaum die Möglichkeit für An- und Ausbauten. Platz bietet aber das Sparkassengebäude nebenan.

