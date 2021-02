Schön bei Stimme bleiben

Der Tag, an dem sie wieder auftreten können, wird kommen, und darauf sind sie vorbereitet: die 120 Sänger und Sängerinnen der Singschule St. Johannis. Seit November üben sie mit Kantorin Frauke Heinze per Zoom-Konferenz, denn Singen ist gefährlich. In den Aerosolen, die dabei ausgestoßen werden, könnten Corona-Viren stecken. Also üben die Chorsänger und -sängerinnen zu Hause via Bildschirm und freuen sich, die anderen wenigstens am Bildschirm zu sehen und zu hören.

