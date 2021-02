Leider hat es nicht geklappt. Isabelle Stoppel ist in der Top-8-Entscheidung ausgeschieden. Mehr dazu lest ihr am Montag in der Landeszeitung.

Mehr dazu:

Gelingt der große Coup?

Video: Roman trifft… Miss Niedersachsen

Miss Niedersachsen will nur mit dem Flugzeug abheben

Miss Germany: Niedersachsens Top 2 kommen aus Lüneburg

Miss Germany: Es geht um die Persönlichkeit