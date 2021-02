Aktion gegen Kinderarmut

Eigentlich haben sie in der Weihnachtszeit ihren großen Auftritt, doch am vergangenen Sonnabend sorgten rund 100 Schoko-Nikolause für Aufmerksamkeit in der Straße an der Münze/Ecke Markt. Dort gehörten sie zu einer Aktion der Lüneburger Gruppe von terre des hommes.

