Trauer um Ingeborg Dierking

Lüneburg. Für die Belange der älteren Menschen sich einzusetzen, dafür hat sich Ingeborg Dierking viele Jahre engagiert. Sie tat das couragiert, konnte durchaus streitbar in der Sache sein, war aber immer ihrem Gegenüber mit großer Freundlichkeit zugewandt. So wird sie vielen Lüneburgern in Erinnerung bleiben, die ihr begegnen durften. Knapp zwei Monate vor ihrem 101. Geburtstag ist Ingeborg Dierking gestorben.

Die in Mecklenburg-Vorpommern geborene Ingeborg Dierking kam 1933 nach Lüneburg, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs als Filmvorführerin in Lazaretten und Krankenhäusern. Nach dem Krieg wurde sie Mitarbeiterin der Bezirksregierung, setzte sich im Personalrat für die Interessen der Arbeitnehmer ein. Mit Freude etwas für andere tun, das zeichnete sie aus.

Zehn Jahre Vorsitzende des Seniorenbeirats

1984 wurde sie Delegierte des Seniorenbeirats, dem sie von 1992 bis 2002 vorstand. In dieser Zeit war sie Sprachrohr der Senioren, als es zum Beispiel um die Umgestaltung des Bahnhofs und des Platzes Am Sande ging oder um Problemlösungen beim Busverkehr im Sinne der älteren Bürger. Politik, Verwaltung, Institutionen und Bürger schätzten die "Fürsprecherin der Senioren", wie Oberbürgermeister Ulrich Mädge sie anlässlich der Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland im Mai 2002 bezeichnete. Zwei Jahre später erhielt sie vom Bürgerverein den Sülfmeisterring.

Solche Ehrungen haben sie natürlich gefreut. Aber Ingeborg Dierking zeichnete auch Bescheidenheit aus. Ihr Engagement sei für sie schöne Pflicht, pflegte sie zu sagen. Schön war es auch, ihr in den späteren Jahren in der Stadt zu begegnen und mit ihr über aktuelle Themen, die Lüneburg bewegten, zu sprechen. 2018 siedelte sie ins Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei über. Vor ihrem 100. Geburtstag – bevor die Besuchsverbote aufgrund der Pandemie einsetzten – hat Mädge sie noch aufgesucht und ihr für ihr segensreiches Wirken gedankt.

Von Antje Schäfer