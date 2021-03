Lüneburgs Schulen fahren langsam wieder hoch

Am Mittwoch gaben Bund und Länder den Kurs in Richtung Lockdown-Lockerung vor. Nun übersetzt das Land Niedersachsen diese Vorgabe in Anweisungen an die Schulen. Die Schüler kehren zurück – in Etappen.

